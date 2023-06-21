İzmir Otogarı'nda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk
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İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri (İZOTAŞ) Genel Müdürü Hakan Uzunoğlu, yolcuların daha çok turistik bölgeleri tercih ettiğini ifade ederek, sefer sayısının son 1 haftada yüzde 25 arttığını, günlük ortalama 1000 otobüsün sefere çıktığını söyledi.
İZMİR'de, Kurban Bayramı öncesi otogarda yoğunluk arttı. İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri (İZOTAŞ) Genel Müdürü Hakan Uzunoğlu, yolcuların daha çok turistik bölgeleri tercih ettiğini ifade ederek, sefer sayısının son 1 haftada yüzde 25 arttığını, günlük ortalama 1000 otobüsün sefere çıktığını söyledi.
Kentte, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyenler, okulların kapanmasıyla İzmir Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Bazı kişiler, kurban kesmek için ailelerinin yanına giderken, bazıları da tatil bölgelerine doğru yola çıktı. Günlük ortalama 800 otobüsün sefer yaptığı İzmir Otogarı'nda bu sayı, Kurban Bayramı öncesinde yüzde 25 artıp, 1000'e çıktı. İlave seferlerin yapıldığı otogarda, güvenlik ve temizlik tedbirleri alındı.'BİLET FİYATLARI 450 İLE 600 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR'Turistik bölgelerin daha çok tercih edildiğini söyleyen İZOTAŞ Genel Müdürü Hakan Uzunoğlu, "İki gün öncesinde otobüs çıkış sayımızda artış başladı. Üniversite sınavlarının bitmesi ve okulların tatile girmesiyle bu bayram yoğunluk erken başladı. Otogarımızda çok büyük bir yoğunluk var. Biz de güvenlik ve temizlik tedbirlerimizi aldık. Vardiyaya gelen çalışanlarımızın sayılarını artırdık. Bir hafta öncesine kıyasla otogardan çıkış yapan otobüs sayısında yüzde 25'lik artış oldu. Günlük ortalama 1000 civarında otobüs çıkışı gerçekleşiyor. Bu rakamların daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Arife günü yüzde 10'luk artış daha bekliyoruz. Bilet fiyatları 450 ile 600 TL arasında değişiyor. Genellikle Marmaris, Bodrum, Kuşadası gibi turizm bölgelerine çıkışlar gerçekleşiyor" dedi.Otobüs şoförlerinden Hüseyin Demirkıran, "Özellikle tatil bölgelerine yoğunluk var. Ek seferlerimiz var. Yolcularımızın emniyetli bir şekilde gideceği yere ulaşabilmesi için biz de oldukça dikkatliyiz. Çifter şoför çalışıyoruz" diye konuştu.'OTOGARDA YOĞUNLUK VAR'Bayram tatilinde Uşak'a giden Aysel Suna, "9 gün olunca otogarlarda yoğunluk var. Benim ailem Uşak'ta. Oraya bayram için gidiyorum. Allah nasip ederse kurban keseceğiz. Yolculuğum Didim üzerinden 6 saat sürecek" dedi.Bayram tatili için Aydın'a giden Yakup Uzuğ, "İki saatlik yolculuğum var. Bayram dolayısıyla otogar çok kalabalık" derken, Marmaris'e gitmek üzere yola çıkan Fatmanur Şener ise "Yolculuğumuz 4 saat sürecek. Biletimi 350 TL'ye aldım" ifadelerini kullandı.Marmaris'te, bayram tatilini geçirecek olan Ahmet Üzrek de "Akrabalarımızla birlikte bayram tatiline gidiyoruz. 1 hafta sonra döneceğiz. Otelde rezervasyon yaptırdık. Bayramüstü otobüsler dolu" dedi.