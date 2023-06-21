İzmir Otogarı'nda Kurban Bayramı öncesi yoğunluk

İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri (İZOTAŞ) Genel Müdürü Hakan Uzunoğlu, yolcuların daha çok turistik bölgeleri tercih ettiğini ifade ederek, sefer sayısının son 1 haftada yüzde 25 arttığını, günlük ortalama 1000 otobüsün sefere çıktığını söyledi.

İZMİR'de, Kurban Bayramı öncesi otogarda yoğunluk arttı. İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri (İZOTAŞ) Genel Müdürü Hakan Uzunoğlu, yolcuların daha çok turistik bölgeleri tercih ettiğini ifade ederek, sefer sayısının son 1 haftada yüzde 25 arttığını, günlük ortalama 1000 otobüsün sefere çıktığını söyledi.

Kentte, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini farklı şehirlerde geçirmek isteyenler, okulların kapanmasıyla İzmir Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Bazı kişiler, kurban kesmek için ailelerinin yanına giderken, bazıları da tatil bölgelerine doğru yola çıktı. Günlük ortalama 800 otobüsün sefer yaptığı İzmir Otogarı'nda bu sayı, Kurban Bayramı öncesinde yüzde 25 artıp, 1000'e çıktı. İlave seferlerin yapıldığı otogarda, güvenlik ve temizlik tedbirleri alındı.