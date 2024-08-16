İzmir orman yangınında son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Orman yangınında kuvvetli rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına alma çalışmalarının uzadığı öğrenildi. İzmir orman yangını nerede ve nasıl çıktığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Detaylar haberimizdedir...

İZMİR ORMAN YANGININDA SON DURUM NEDİR?

İzmir'de Yamanlar Dağı'nda dün akşam başlayan yangın, yerleşim yerlerine sıçradı. Evlerdeki tahliyeler sürerken, İzmir Valisi Süleyman Elvan "Rüzgar nedeniyle hava araçları uçamıyor" dedi.

İZMİR ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Yangın dün akşam sat 21.10'da Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Alevlere ilk müdahale 21.15'te yapılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 13 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi gece boyunca çalışma yürüttü. Gün doğumu ile birlikte hava araçları yangına müdahaleye başladı ve 2 uçak, 5 helikopter ile havadan 15 arazöz, 5 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile de karadan müdahale gerçekleştirildi.

İZMİR ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına alma çalışmalarının uzadığı öğrenildi. Çıkan dumanlar şehir merkezini kaplarken, alevlerin bazı evlere ulaştığı belirtildi. Son durumla ilgili açıklamada bulunan İzmir Valisi Süleyman Elvan, 1 köyün ve Doğançay Mahallesi'nde bazı evlerin tahliye edildiğini söyledi. Vali Elvan havadaki aşırı rüzgardan ötürü şu an için hava araçlarının müdahale için beklediğini, rüzgarın azalması ile birlikte müdahaleye başlayacaklarını dile getirdi.