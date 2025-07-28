Vatandaşlar, "İzmir orman yangını son durum nedir?" sorusunun cevabını araştırırken, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak hava, rüzgar ve düşük nem oranı, yangın söndürme ekiplerinin işini zorlaştırıyor. Peki, İzmir orman yangını son durum nedir? İzmir yangını kontrol altına alındı mı? İşte detaylar...

İZMİR ORMAN YANGINI SON DURUM NEDİR?

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.