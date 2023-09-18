Türkiye'de son zamanlarda çok fazla meydana gelen orman yangınları vatandaşı endişelendirdi. İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen yangının ardından İzmir orman yangını son durum ne? Son dakika! İzmir Buca'da çıkan orman yangını söndürüldü mü? soruları araştırıldı.

Türkiye'nin yürekleri yangın haberleri ile yanarken arama motorlarında yangınların söndürülüp söndürülmediği araştırılıyor. Merak edilenler arasında ise İzmir orman yangını son durum ne? Son dakika! İzmir Buca'da çıkan orman yangını söndürüldü mü? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

İZMİR ORMAN YANGINI SON DURUM NE?

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangında kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. İzmir'in Buca ve Torbalı ilçesi arasında çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Buca ilçesine bağlı Doğancılar Mahallesi ile Torbalı ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi arasında, dün saat 23.10'da çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter ve 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozer ile söndürme çalışması yapılıyor. Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının söndürülmesi açısından çalışmaların iyi yönde ilerlediğini bildirdi. Yangında durumun iyiye gittiği öğrenilirken alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.