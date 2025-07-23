İzmir orman yangını! İzmir orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?

İzmir orman yangını, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ekipler havadan ve karadan yoğun müdahaleye başladı. Peki, İzmir orman yangını söndürüldü mü, alevler kontrol altına alındı mı? İşte detaylar...

İZMİR ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir uçak, 4 helikopter, 40 arazöz ve 4 dozer sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Mahalle sakinleri ve çiftçiler, su tankerleri ile ilaçlama makineleriyle çalışmalara destek verdi. Havanın kararmasıyla hava araçları müdahalesini durdururken kara ekipleri, alevlere yakın noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmaların ardından alevlerin büyük oranda gücünün düştüğü gözlendi.