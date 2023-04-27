İzmir Narlıdere'de yangın SON DAKİKA! İzmir Narlıdere'de nerede yangın çıktı, hangi binada? Ölü ve yaralı var mı?

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitede yangın çıktı. Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu Folkart Sitesi'nin 8 katlı binasından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. İzmir Narlıdere yangın son dakika haberleri! İzmir Narlıdere'de nerede yangın çıktı, hangi binada? Ölü ve yaralı var mı?

İzmir Narlıdere yangın! İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitede yangın çıktı. Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu Folkart Sitesi'nin 8 katlı binasından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. İzmir Narlıdere yangın son dakika haberleri! İzmir Narlıdere'de nerede yangın çıktı, hangi binada? Ölü ve yaralı var mı? Detaylar...

İZMİR NARLIDERE'DE YANGIN

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir'in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşlar ise canını kurtarmak için balkonlardan atladı. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

VATANDAŞLAR CANINI KURTARMAK İÇİN AŞAĞIYA ATLADI

Yangında zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Bazı vatandaşların can havliyle balkonlardan aşağıya atladığı öğrenildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER OLAY YERİNDE

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine geldi.