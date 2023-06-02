İzmir kaç milletvekili çıkarıyor? İzmir milletvekilleri sayısı kaç? 2023 İzmir seçim sonuçları CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri

Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. İzmir milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, Yeşil Sol Parti, MHP, İYİ Parti, TİP İzmir milletvekilleri kim? Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, İzmir milletvekilleri kim?