İzmir kaç milletvekili çıkarıyor? İzmir milletvekilleri sayısı kaç? 2023 İzmir seçim sonuçları CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. İzmir milletvekili sayısı kaç? CHP, AK Parti, Yeşil Sol Parti, MHP, İYİ Parti, TİP İzmir milletvekilleri kim? Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, İzmir milletvekilleri kim?
İzmir milletvekili sayısı kaç? İzmir milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, İzmir milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, MHP, TİPmilletvekilleri!
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI, EYYÜP KADİR İNAN, FEHMİ ALPAY ÖZALAN, MAHMUT ATİLLA KAYA, MEHMET ALİ ÇELEBİ, ŞEBNEM BURSALI, YAŞAR KIRKPINAR
AHMET TUNCAY ÖZKAN, DENİZ YÜCEL, EDNAN ARSLAN, GÖKÇE GÖKÇEN, MAHİR POLAT, MURAT BAKAN, RAHMİ AŞKIN TÜRELİ, RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU, SEVDA ERDAN KILIÇ, YÜKSEL TAŞKIN
BURCUGÜL ÇUBUK, İBRAHİM AKIN
TAMER OSMANAĞAOĞLU
DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU, HÜSMEN KIRKPINAR, ÜMİT ÖZLALE
BİROL AYDIN, BÜLENT KAYA, MUSTAFA KAYA
SEDA KAYA ÖSEN,
MUSTAFA BİLİCİ
DEMOKRAT PARTİ:
HAYDAR ALTINTAŞ, MEHMET SALİH UZUN