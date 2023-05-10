10 Mayıs günü İzmir'de metro ile ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar İzmir metro seferlerinde yaşanan gecikme nedeniyle arama motorlarında İzmir metro seferler neden durdu? Son dakika! İzmir metro seferler ne zaman devam edecek? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde...

İzmir metro seferler neden durdu? sorusu merak ediliyor. Bu sabah 08.00 saatlerinde İzmir metroda meydana gelen gecikmenin ardından vatandaşlar arama motorlarında İzmir metro seferler neden durdu? Son dakika! İzmir metro seferler ne zaman devam edecek? sorularına yanıt aradı. Peki, İzmir metro seferler neden durdu? Son dakika! İzmir metro seferler ne zaman devam edecek?

İZMİR METRO SEFERLER NEDEN DURDU?

10 Mayıs günü saat 08.00 civarında İzmir metroda teknik bir arıza meydana geldi. İzmir metrosunda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak devam edeceği duyuruldu. Yapılan resmi açıklama ise şöyle;