İzmir metro son dakika! İzmir metro neden çalışmıyor? Açıklama geldi

İzmir metro neden çalışmıyor, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. İzmir metro son dakika haberleri, metroyu kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmakta. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Metro A.Ş. konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte, detaylar...

İZMİR METRO NEDEN ÇALIŞMIYOR?

İzmir metrosunda meydana gelen teknik aksaklıklar nedeniyle, seferler 7,5 dakikada bir yapılmakta.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada,

"Kıymetli hemşehrilerimiz,

Teknik bir sorun nedeniyle metro seferlerimiz 7.5 dakikada bir yapılabilmektedir.

Ekiplerimiz sorunun giderilmesi için tüm gücüyle çalışıyor.

Güzergâh, ilave otobüslerle desteklenmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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