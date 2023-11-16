İzmir Bornova'da Evka-3 yönünde sefer yapan metro treni, Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkıp ve peron duvarına çarptı. İzmir metro kazasında son durum ne? Sorusu bu nedenle birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, İzmir metro kazasında son durum ne? İzmir metro kazasında ölü, yaralı var mı?

İzmir metro kazasında son durum ne? İzmir metro kazasında ölü, yaralı var mı?aralı Yok

İzmir'in Bornova ilçesinde, Fahrettin Altay-Evka 3 seferini yapmakta olan metro aracı raydan çıkıp, duvara çarptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın ardından merak edilmekte olan İzmir metro kazasında ölü, yaralı var mı? Sorusu da böylece yanıt buldu. Peki, İzmir metro kazasında son durum ne? İzmir metro kazasında ölü, yaralı var mı?

İZMİR METRO KAZASINDA SON DURUM NE?

İzmir Bornova'da Evka-3 yönünde sefer yapan metro treni, Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkıp ve peron duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir servis olacak şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

İZMİR METRO KAZASINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu, Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir.