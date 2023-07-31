İzmir metro grev ne zaman 2023? Son dakika! İzmir metro neden çalışmıyor? İzban grevi 2023!

İzmir Banliyö Sistemi ya da kısaca İZBAN, diğer adıyla Egeray, Türkiye'nin en kalabalık üçüncü ili olan İzmir'de hizmet veren banliyö treni sistemidir. 31 Temmuz günü metro kullanacak olan vatandaşlar ise İzmir metro grevi ne zaman 2023? Son dakika! İzmir metro neden çalışmıyor? sorularını araştırıyor.

İzmir metro grevi ne zaman 2023? Son dakika! İzmir metro neden çalışmıyor? soruları gündemde yer aldı. İzban'ın geçmişi, 2005'te İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında imzalanan protokole dayanmaktadır. İzban kullanacak olanlar ise İzmir metro grevi ne zaman 2023? Son dakika! İzmir metro neden çalışmıyor? sorularına yanıt aradı.

İZMİR METRO GREVİ NE ZAMAN 2023?

İzmir metrosu, 31 Temmuz günü saat 05.00 itibariyle 625 metro ve tramvay işçilerinin greve çıkacağını 18 Temmuz tarihinde duyurmuştu. 31 Temmuz gece saatlerinde yapılan duyuru ise şöyle oldu: