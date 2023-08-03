İzmir'de yaşanan ulaşım sorunlarının ardından İzmir metro grev bitti mi? İzban grevde mi? soruları merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzBB'nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen, 625 çalışanı ilgilendiren, TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle grev başlamıştı. Peki, İzmir metro grev bitti mi? İzban grevde mi?

İZMİR METRO GREV BİTTİ Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç, 625 metro ve tramvay çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan olumsuzluk nedeniyle 2 gündür durdurulan metro ve tramvay seferlerinin bugün sabah yeniden faaliyetine başlayacağını duyurdu. İki gün süren grevde metro ve tramvayların kullanım dışı kalması kent trafiğinde olumsuzluğa neden olurken, otobüs duraklarında ve caddelerde yoğunluk yaşandı.

İzmir'de, 625 metro ve tramvay çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşme görüşmelerinin olumsuzlukla sonuçlanması nedeniyle metro ve tramvay seferleri iki gün önce durduruldu. İki gün süren grevde metro ve tramvayların kullanım dışı kalması kent trafiğinde olumsuzluğa neden olurken, otobüs duraklarında ve caddelerde yoğunluk yaşandı.

"ÇOK ŞÜKÜR, ÇOK MUTLUYUM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, metro ve tramvay çalışanlarına ilişkin sosyal medya üzerinden yazılı açıklama yaptı. Soyer, "Çok şükür, çok mutluyum. Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor. 2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim. Tüm İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.