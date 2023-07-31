İzmir metro çalışıyor mu? İzban grevde mi? İzmir metro grevde mi?

İzmir Banliyö Sistemi ya da kısaca İZBAN, diğer adıyla Egeray, Türkiye'nin en kalabalık üçüncü ili olan İzmir'de hizmet veren banliyö treni sistemidir. 31 Temmuz günü metro kullanacak olan vatandaşlar ise İzmir metro çalışmıyor mu, neden? İzban grevde mi? İzmir metro grevde mi? sorularını araştırıyor.

İzmir metro çalışmıyor mu, neden? İzban grevde mi? İzmir metro grevde mi? soruları gündemde yer aldı. İZBAN'ın geçmişi, 2005'te İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında imzalanan protokole dayanmaktadır. İzban kullanacak olanlar ise İzmir metro çalışmıyor mu, neden? İzban grevde mi? İzmir metro grevde mi? sorularına yanıt aradı.

İZMİR METRO ÇALIŞMIYOR MU?

İzmir metrosu, 31 Temmuz günü saat 05.00 itibariyle 625 metro ve tramvay işçilerinin greve çıkacağını 18 Temmuz tarihinde duyurmuştu. 31 Temmuz gece saatlerinde yapılan duyuru ise şöyle oldu: