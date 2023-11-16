İzmir Bornova'da Evka-3 yönünde sefer yapan metro treni, Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkıp ve peron duvarına çarptı. Vatandaşlar ise sefer saatlerini merak etti. Peki, İzmir metro çalışıyor mu? 16 Kasım İzmir metro sefer saatleri değişti mi?

İzmir'in Bornova ilçesinde, Fahrettin Altay-Evka 3 seferini yapmakta olan metro aracı raydan çıkıp, duvara çarptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazada yaralananın olmadığını açıkladı. Merak edilenler arasında ise İzmir metro çalışıyor mu? 16 Kasım İzmir metro sefer saatleri değişti mi? soruları yer aldı.

İZMİR METRO ÇALIŞIYOR MU?

İzmir Bornova'da Evka-3 yönünde sefer yapan metro treni, Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkıp ve peron duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir servis olacak şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

İZMİR METRO ÇALIŞIYOR MU?

Kazanın ardından seferler ile ilgili İzmir Metro A.Ş.'den gelen açıklama şöyle:

"İzmir Metrosu'nda Fahrettin Altay-Halkapınar istasyonları arasında 5 dakika, Halkapınar-Evka 3 istasyonları arasında 15 dakika sefer aralığı uygulanmaktadır.

Halkapınar-Evka 3 istasyonları arasındaki güzergahta ESHOT otobüsleri destek vermektedir"