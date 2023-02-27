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İzmir Menemen deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce İzmir Menemen'de deprem mi oldu? Menemen deprem şiddeti ne?

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İzmir Menemen deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce İzmir Menemen'de deprem mi oldu? Menemen deprem şiddeti ne?

İzmir hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, İzmir Menemen deprem mi oldu? Az önce İzmir Menemen'de deprem mi oldu? Menemen deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Kahramanmaraş depremini önceden bilen 'deprem kahini', net tarih verip uyardı: 7 ve 8'in üzerinde sismik olay olabilirKahramanmaraş depremini önceden bilen "deprem kahini", net tarih verip uyardı: 7 ve 8'in üzerinde sismik olay olabilir
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Bursa deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Bursa'da deprem mi oldu? Bursa deprem şiddeti ne?Bursa deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Bursa'da deprem mi oldu? Bursa deprem şiddeti ne?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. İzmir Menemen merkezinde gerçekleşen sarsıntı sonrasında deprem mi oldu araştırılıyor. Peki, İzmir Menemen deprem mi oldu? Az önce İzmir Menemen'de deprem mi oldu? Menemen deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İZMİR DEPREM ŞİDDETİ NE?

İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.

İzmir Menemen deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce İzmir Menemen'de deprem mi oldu? Menemen deprem şiddeti ne?

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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