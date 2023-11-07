İzmir Köfte tarifi! MasterChef İzmir Köfte nasıl yapılır?

Köfte lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif İzmir Köfte ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, İzmir Köfte nasıl yapılır? İzmir Köfte nedir? İzmir Köfte nasıl yapılır, İzmir Köfte yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te İzmir Köfte yapıldı, evde klasik İzmir Köfte yapıldı! İşte en güzel İzmir Köfte!

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel İzmir Köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında İzmir Köfte hazırladı. Peki, İzmir Köfte nedir? İzmir Köfte nasıl yapılır? İzmir Köfte nedir?

İZMİR KÖFTE TARİFİ!

İzmir Köfte Malzemeleri Nelerdir

• 500 g orta yağlı koyun kıyması

• 3-4 adet domates veya 3 çorba kaşığı tuzsuz domates salçası

• 4-5 adet patates

• Sıvı yağ

• 3 dilim bayat ekmek içi

• 1 adet soğan

• Yarım demet maydanoz

• Karabiber

• Kimyon

• Tuz

İzmir Köfte Nasıl Yapılır

İki defa çekilmiş kıymanın içine rendelenmiş soğanı, ufalanmış ekmek içini, tuz, karabiber, kimyon ve maydanozu koyun. Bunları iyice yoğurduktan sonra elinizi ıslatarak oval şekilde yuvarlayın. Patatesleri soyup elma dilimi ya da yuvarlak dilimler kesin. Bir tavada sıvı yağı kızdırıp, patatesleri bu yağda hafif kızartıp bir tepsiye dizin. Daha sonra aynı yağda köfteleri hafif kızartıp patateslerin üzerine koyun. Tavada kalan yağa, kabukları soyulmuş, küp şeklinde doğranmış domatesleri (veya sulandırılmış domates salçasını) koyup suyunu çekene kadar kavurun ve bir bardak su ilave edip kaynatın. Bu kaynatılan suyu tepsideki köftelerin üzerine dökün. Kapağı kapatıp 15 dakika ocakta ya da fırında pişirin. Servis tabağına patateslerin üzerine köfteleri çıkartıp servis yapın.

Kaynak: İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün mutfak kültürü konulu alan araştırmalarından derlenmiştir.