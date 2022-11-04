Yayınevleri, yazarları ve okuyucuları buluşturmayı hedefleyen kitap İzmir kitap fuarının bu yıl nerede gerçekleştirileceğini merak eden vatandaşlar İzmir kitap fuarı 2022 nerede? Sorusunu araştırıyorlar. Konu hakkında merak edilen bir diğer soru ise İzmir kitap fuarı ne zaman nerede? Sorusu oluyor. Peki, İzmir kitap fuarı 2022 nerede? İzmir kitap fuarı bu sene nerede, hangi tarihte yapılacak? İzmir kitap fuarı ne zaman nerede?

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İzmir kitap fuarı tarihlerinin yaklaşması ile birlikte kitap fuarına katılmak isteyen birçok vatandaş fuar hakkındaki detayları merak ediyor ve İzmir kitap fuarı 2022 nerede? Sorusu başta olmak üzere birçok detayı internet üzerinden araştırıyorlar. Peki, İzmir kitap fuarı 2022 nerede? İzmir kitap fuarı bu sene nerede, hangi tarihte yapılacak? İzmir kitap fuarı ne zaman nerede?

İZMİR KİTAP FUARI 2022 NEREDE?

2022 yılı İzmir kitap fuarı Fuar İzmir'de gerçekleştirilecektir. Fuar İzmir, İzmir'de yer alan ve Türkiye'nin en büyük fuar ve kongre merkezi olan komplekstir.

İZMİR KİTAP FUARI BU SENE NEREDE, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

İzmir'de gerçekleştirilecek olan 2022 yılı İzmir kitap fuarı 28 Ekim - 6 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir.