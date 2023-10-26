26 Ekim günü öğlen saatlerinde meydana gelen su kesintisinin ardından suların ne zaman geleceği merak konusu oldu. Arama motorlarında ise İzmir Karabağlar su kesintisi ne zaman bitecek? 26 Ekim İzmir Karabağlar sular ne zaman gelecek? soruları araştırıldı.

İzmir Karabağlar su kesintisi ne zaman bitecek? 26 Ekim İzmir Karabağlar sular ne zaman gelecek?

İzmir Karabağlar'da bugün kesilen suların ardından vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak etti. En sık aratılanlar arasında ise İzmir Karabağlar su kesintisi ne zaman bitecek? 26 Ekim İzmir Karabağlar sular ne zaman gelecek? soruları yer aldı.

İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Su kesintisi hakkında İZSU'da yer alan bilgiler şöyle:

"26.10.2023 saat 13:35 ile 15:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4298-4295 SOKAK KVŞ ARIZA SEBEBİYLE"

İZSU HAKKINDA BİLGİLER!

İZSU veya T.C. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kuruluşu hakkındaki 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı Kanunla eklenen EK-4. Madde ve 25.03.1987 tarih ve 19411 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 11.03.1987 tarih ve 87/11594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak "Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini" yürütmek üzere 01.04.1987 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.

İZSU Genel Müdürlüğü kurulmasıyla ESHOT Genel Müdürlüğüne bağlı su ile ilgili birimler ve personeller, İzmir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü kanalizasyon işleri, İZSU Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

Tahtalı İçme suyu sisteminin Dünya Bankası ile imzalanan İkraz Anlaşması kapsamına alınmasına ve projeye İZSU Genel Müdürlüğü'nce finansal destek sağlanmasına karar verilmiştir. Akabinde DSİ ile ortaklaşa çalışmalar neticesinde Tahtalı İçmesuyu sistemi (baraj, pompa istasyonu, isale hattı, içmesuyu arıtma tesisi dâhil 1997 yılında tamamlanmış ve kente kesintisiz içme ve kullanma suyu temin edilmeye başlanmıştır.