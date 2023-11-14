İzmir Karabağlar'da Günaltay Semt Merkezi Hizmete Açıldı

Kadınları toplumsal yaşama katmak ve üretimde yer almalarını sağlamak için İzmir Karabağlar'da Günaltay Semt Merkezi törenle hizmete açıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, semt merkezi sayısının Günaltay'la birlikte 19'a çıktığını belirtti. Ayrıca, Günaltay'a pazaryeri ve kreş müjdesi verildi.

Kadınları toplumsal yaşama katmak ve üretimde yer almalarını sağlamak için İzmir Karabağlar'da Günaltay Semt Merkezi törenle hizmete açıldı. Göreve geldiğinde 4 olan semt merkezi sayısının Günaltay'la birlikte 19'a çıktığını vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Hedefimiz 58 mahallemizin tamamına bu merkezleri yaymak" dedi. Selvitopu, Günaltay sakinlerinin yıllardır beklediği pazaryeri için de müjdeli haberi vererek, "Pazaryeri yapacağımız alanın büyük bölümünü kamulaştırarak tapuyu aldık. Günaltay yakında moden bir kapalı pazaryerine ve kreşe kavuşacak" diye konuştu.

Günaltay Semt Merkezi önünde düzenlenen törene Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle ağırlığını kadınların oluşturduğu çok sayıda mahalle sakini katıldı.

"SEMT MERKEZİ PSİKOLOĞUM OLDU"

Törende ilk konuşmayı yapan mahalle sakini Birgül Akhanım, semt merkezlerinin sosyalleşmelerinde çok önemli bir rol oynadığını belirterek, "Bazı kadınlarımız çok uzak olduğu için bu merkezlere gidemiyordu. Şimdi tam da evimizin yakınına açıldı. Buralar bizler için motive yerleri. Açık söyleyeyim benim adeta psikoloğum oldu. Belediye başkanımıza böyle yerler açtığı ve kadınlara değer verdiği için çok teşekkür ederim" dedi.

Selvitopu'na çiçek vererek teşekkür eden Mahalle Muhtarı Sakine Özdem de, "Kadınlarımız 'Bütün mahallelerde semt merkezi var bizde neden yok' diye dert yanıyordu. Sağ olsun başkanım bu binayı kiralayarak semt merkezi olmasını sağladı. Mahallem adına başkanıma ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KARABAĞLAR'DA 19. SEMT MERKEZİ

Selvitopu da Karabağlar Belediyesi'nin 19. semt merkezini coşkulu bir törenle açmaktan son derece mutlu olduklarını vurguladı. Açılan her merkeze kadınların sahip çıktığını söyleyen Selvitopu, "Göreve geldiğimizden bu yana temel hedefimiz 58 mahallemizde de semt merkezi açmak. Çünkü Karabağlar dar gelirli ailelerimizin yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Kadınların, çocuklarının birçok sorunu var. Bu merkezler onlarla iletişim kurmamızı, sorunlarına çare aramamızı sağlıyor. Uygun yerler buldukça bu merkezlerin sayısını hızla artıracağız" dedi.

Selvitopu, Günaltay'ın yavaş yavaş modernleştiğini belirterek, benzer hizmetlerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Hizmetleri vatandaşları ayağına götürmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Semt merkezimin hayırlı olmasını diliyorum. Güle güle kullanın" dedi.

GÜNALTAYLILARA PAZARYERİ VE KREŞ MÜJDESİ

Günaltay'ın en önemli sorunlarından birinin pazaryeri konusu olduğuna dikkat çeken Selvitopu, şöyle konuştu:

"Daha önce bu sorunu çözmek için çalışma yapmıştık ancak ne yazık ki sekteye uğratılmıştı. Peşini bırakmadık. Özellikle müjdeyi bugün vermek istedim. Günaltay Kapalı Pazaryeri alanının büyük bölümünü kamulaştırdık. Tapusu da cuma günü belediyemiz adına alındı. Şimdi hızla pazaryeri ve kreş projesini hazırlayacağız. En kısa zamanda da yapım işine başlayacağız. Günaltay modern bir kapalı pazaryeri ve güzel bir kreş kazanacak. Devlette işler takip etmeden olmuyor. Israrla takip etmeyince kalıyor. Bunları unutmuyoruz. Aradan yıllar da geçse peşini bırakmıyoruz. Umarız pazaryeri ve kreşi de hep birlikte hizmete açarız."

Selvitopu konuşmasında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, Cumhuriyetimizin Kurucusu ve Ulusal Kurtuluş Savaşı Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de aramızdan ayrılışının 85. yılı nedeniyle özlemle andı.

Konuşmaların ardından Günaltay Semt Merkezi, kurdela kesimiyle hizmete açıldı. Daha sonra Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu ve katılımcılar hep birlikte merkezi gezdi.