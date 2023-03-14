İzmir Karabağlar Belediyesi hangi parti? İzmir Karabağlar Belediye Başkanı hangi partiden, kim?

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İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığını Muhittin Selvitopu yapıyor.

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN SELVİTOPU KİMDİR?

Muhittin Selvitopu 1955 yılında Malatya'da doğdu. Üniversite öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'nde (Harita ve Kadastro Müh.) tamamladı. Öğrencilik yıllarında demokratik ve özerk üniversite mücadelesinde İTÜ İnşaat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği görevini yürüttü.

Çalışma yaşamına 1980 yılında başlayan Selvitopu, 1984 yılında Büyükşehir Belediyelerinin kuruluşu sonrası, İzmir Konak Belediyesi'nde görevlendirildi. 2009 yılına kadar Konak Belediyesi'nin çeşitli kademelerinde şef, müdür yardımcılığı, müdür, başkan yardımcılığı, başkan danışmanlığı görevlerinde bulundu. Memuriyeti sırasında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin kuruluşunda kurucu üyelik, 10. ve 11. (2006-2010) dönemlerinde ise İzmir Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1995-96 yıllarında Konak Belediyesi ile Fethiye Belediyesi Danışmanlığı, 2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı'nı yaptı. Mart 2014 yerel seçimlerine kadar Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlerini sürdürdü. Kente ve topluma dönük birçok projede aktif olarak rol alan Selvitopu, uzmanlık alanı olan imar uygulamaları, kentsel dönüşüm konularında STK'ların, çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği kongre, panel ve sempozyumlarda yer aldı. 1992 yılından beri aktif siyasetle uğraşan Selvitopu dürüst, çalışkan ve yenilikçi belediyecilik anlayışını günümüze kadar sürdürmüştür.

"Bireylere değil, halka hizmet" yaklaşımıyla yerine getirdiği Karabağlar Belediye Başkanlığı görevine 2014 ve 2019 (2. kez) yıllarındaseçilmiştir.