İzmir, Kahramanmaraş, Karabük sahur ve imsak saat kaçta, ne zaman? 24 Mart Cuma İzmir, Kahramanmaraş, Karabük sahur bitimi ne zaman?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük sahur saatleri ne zaman? İzmir, Kahramanmaraş, Karabük iftar ve sahur saatleri! İzmir, Kahramanmaraş, Karabük'te sabah ezanı kaçta okunacak? 24 Mart İzmir, Kahramanmaraş, Karabük iftar ve sahur saat kaçta olacak? İşte detaylar...

İzmir, Kahramanmaraş, Karabük sahur ve imsak saatleri merak edildi. İl ve ilçelere göre sahur ve imsak saatlerini merak eden vatandaşlar, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük sahur ve imsak saat kaçta, ne zaman? 24 Mart Cuma İzmir, Kahramanmaraş, Karabük il ve ilçeleri sahur kaçta? İzmir, Kahramanmaraş, Karabük'te sahur ne zaman bitecek? Sahur bitiş saatleri ne zaman? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

İZMİR, KAHRAMANMARAŞ, KARABÜK SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Resmi Diyanet imsakiyesine göre İzmir, Kahramanmaraş, Karabük'teki 24 Mart sahur vakitleri aşağıdaki gibidir:

24 Mart İzmir sahur bitimi ve imsak vakti : 05:40

05:40 24 Mart Kahramanmaraş sahur bitimi ve imsak vakti : 05:02

05:02 24 Mart Karabük sahur bitimi ve imsak vakti : 05:14

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SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 29, 50).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 50) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 66). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 206).