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İzmir kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! İzmir deprem şiddeti ne? İzmir kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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İzmir kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! İzmir deprem şiddeti ne? İzmir kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İzmir'de hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, İzmir kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir deprem şiddeti ne? İzmir kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

EYT'den yararlanmak isteyen depremzedelere mobil hizmet noktasıEYT'den yararlanmak isteyen depremzedelere mobil hizmet noktası

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İZMİR DEPREM Mİ OLDU?

Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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