İzmir kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! İzmir deprem şiddeti ne? İzmir kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İzmir'de hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, İzmir kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir deprem şiddeti ne? İzmir kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...