14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan genel seçimleri için illerin milletvekili sayılarını açıkladı. Bu nedenle merak edilmekte olan İzmir kaç milletvekili çıkarıyor? Sorusu yanıt buldu. Peki, İzmir kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 seçimlerinde İzmir kaç milletvekili çıkaracak?

Resmi Gazete'de yayınlanan rakamlar ile birlikte birçok ilde kaç milletvekili çıkacağı belli oldu ve İzmir kaç milletvekili çıkarıyor? Sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Yüksek Seçim Kurulu seçim bölgeleri ve milletvekili sayılarını açıkladı. Peki, İzmir kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 seçimlerinde İzmir kaç milletvekili çıkaracak?

İZMİR KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 milletvekili çıkaracak.

TUNCELİ VE BAYBURT'TA VEKİL SAYISI 1'E DÜŞTÜ

Tabloya göre, Kocaeli ve Sakarya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı birer arttı, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer azaldı. Kocaeli'nin vekil sayısı 13'ten 14'e, Sakarya'nın 7'den 8'e çıktı. Tunceli ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.