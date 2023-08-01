İzmir'de İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı kimin yaptığı ve nereli olduğu merak edildi. Peki, İzmir İsveç Konsolosluğu'na kim saldırdı, nereli, saldırgan yakalandı mı 2023? Konsolosluk saldırısında yaralanan var mı? İşte detaylar...

İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk kadın ağır yaralandı. Saldırganın Suriye uyruklu olduğu ve vize işlemleri nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtiliyor. İzmir İsveç Konsolosluğu'na kim saldırdı, nereli, saldırgan yakalandı mı 2023? Konsolosluk saldırısında yaralanan var mı?

İZMİR'DE İSVEÇ KONSOLOSLUĞU'NA SALDIRI MI YAPILDI?

İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'nda vize başvuru işlemleri sırasında sorun yaşayan Suriye uyruklu bir şahıs tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda konsolosluk görevlisi Türk kadın ağır yaralandı.

İZMİR İSVEÇ KONSOLOSLUĞU'NA KİM SALDIRDI, NERELİ?

Saldırganın Suriye uyruklu olduğu ve vize işlemleri nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI MI?

İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."