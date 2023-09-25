İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil kazası: 5 kişi yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan biri çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Y. (34) yönetimindeki 35 AAG 773 plakalı otomobil ile Ahmet E'nin (26) kullandığı 35 AH 8197 plakalı otomobil, Demirci Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücüler Ahmet Y. ile Ahmet E. ve aracında bulunan aynı aileden M.E. (25), F.E. (45), A.E. (10) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.