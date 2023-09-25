İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil kazası: 5 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.