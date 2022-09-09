İzmir'in Kurtuluşunun önemini anlatmak amacıyla insanların kendisini ifade etmek amacıyla kullandığı sözler ve mesajlar kullanmaktadır. İzmir'in Kurtuluşu sözleri ve 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu mesajları, vatandaşlar tarafından büyük önem arz ettiği için araştırılmakta. İşte İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri! 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu mesajları! En güzel İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri!

İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşunu anlatmak amacıyla kullanılan birçok cümleyi vatandaşlar araştırıyor. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşunu kutlama amacıyla insanların sevincini paylaşmasının en güzel yollarından bir tanesi ise bu sözleri paylaşmaktır. İşte İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri! 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu mesajları! En güzel İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri!

İZMİR'İN KURTULUŞU MESAJLARI VE SÖZLERİ!

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşunu kutlama amacıyla insanların sevincini paylaşmasının en güzel yollarından bir tanesi ise bu sözleri paylaşmaktır.

Var mı bundan güzel şey… Güzel İzmir'im bugün de buram buram Cumhuriyet kokuyor.

Zaferin habercisi, özgürlüğün sembolü, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın aziz kahramanlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz. 9 Eylül Türk milletinin onur madalyasıdır.

Millî mücadelenin yıkılmayan son kalenin simgesi olan güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun.

Canımdan tatlıdır İzmir'im, Anadolu'm; Şehitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı!

Bir Yunanın aklının almayacağı şanlı zafer günündeyiz. 9 Eylül 1922 İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!

İZMİR'İN KURTULUŞU MESAJLARI

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

9 Eylül İzmir'in Düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi sonsuz sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

Bugün günlerden 9 Eylül; Bugün günlerden İzmir; Bugün günlerden Türkiye; Bugün günlerden özgürlük! Kutlu olsun!

İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açmaya başladığı gün. Kutlu olsun…

Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi. Her sokağı deniz kokan şehir. Doğum günün kutlu olsun…

İZMİR'İN KURTULUŞU SÖZLERİ

Yazıldı şiirler ve tütsülendi gökyüzü… Bu toprağın var her yerinde kahramanlık öyküsü! İzmir'in kurtuluşunun 100. Yılı kutlu olsun!

Canımdan aziz İzmir'im, Anadolu'm; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Atam gibi sadece zeybek oynarken diz çöker İzmir, bilirim. İyi ki doğdun İZMİR!

İzmir'de işgalci düşmanlara ilk kurşunu sıkarak bu uğurda şehit olan milli mücadelenin başlangıcını ateşleyen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin'i saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhuna rahmet olsun!

Atasını hiç UNUTMAYAN şehir… Yüreği büyük şehir… Her 9 EYLÜL yeniden şahlanan şehir…

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞUNUN TARİHİ VE ÖNEMİ

Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasıydı. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun Başkomutanlığı'na getirilmiş General Nikolaos Trikupis tutsak edildi.

Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildi. 9 Eylül 1922 sabahı 2. Süvari Fırkası, 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir'e girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10:00'da İzmir'e girdi.

Konak'a ulaşmayı başaran Şerafettin Bey, Hükümet Konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralansa da Konağa girip balkona Türk bayrağını dikebildi. Hemen ardından Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliği Hükûmet Konağı'nın hemen sağında yer alan ve günümüze ulaşamayan Sarıkışla'ya, Üsteğmen Arif ve Takım Komutanı Celal Bey ile Yedeksubay Besim Efendi'nin de Kadifekale'ye bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu.

Birinci Süvari Tümeni Komutanı Mürsel Paşa İzmir'e girildiğini Ankara'ya bildirdi. Belkahve'den tarihi günü izleyen Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 10 Eylül sabahı İzmir'e girdi ve Fahrettin Paşa ile doğruca Hükûmet Konağı'na gitti. Konağın balkonundan, başarıyı millete mal eden kısa bir konuşma yaptı.

Mustafa Kemal Paşa'nın ordulara 1 Eylül'de verdiği tarihi emirle başlayan ve 18 Eylül 1922 tarihine kadar yapılan "Takip Harekâtı" ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri, Türk sınırları dışına çıkarılmıştır. Takip Harekâtı'nın başarı ile sonuçlanması sayesinde İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar İtilaf Devletlerinin işgalinden, olaysız olarak ve barış yoluyla kurtarılmıştır.

Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlattı. Türkiye, Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayarak bağımsızlığını kazandı.