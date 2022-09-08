9 Eylül 1922 yılında İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü yarın kutlanacak. Bu önemli gün için vatanseverler İzmir'in kurtuluşu ile ilgili mesajları araştırıyor. Peki, İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri: 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili mesajlar neler? İzmir'in Kurtuluşu tarihi nedir?

İzmir'in Kurtuluşu Millî Mücadele'nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır. İzmir'in Kurtuluşu, başta İzmir'de olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak.Peki, İzmir'in Kurtuluşu mesajları ve sözleri: 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile ilgili mesajlar neler? İzmir'in Kurtuluşu tarihi nedir? İşte detaylar haberimizde...

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTLUŞU MESAJLARI VE SÖZLERİ

İzmir'in dağlarında çiçeklerin yeniden açmaya başladığı gün. Kutlu olsun…

Hayır, sakın yolunda kalma sen. Dağları yıkan gücünle sars yerleri. Atam diyor, öğün çalış güven. Durma yürü haydi ileri. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlu olsun!

Gevreği, çiğdemi, boyozu, midyesi. Her sokağı deniz kokan şehir. Doğum günün kutlu olsun…

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Mutlu yıllar güzel İzmir, detay olamayacak kadar mükemmelsin. Binlerce kez teşekkürler Gazi Mareşal Mustafa Kemal Paşa.

9 Eylül Türk ulusunun bağımsızlığına bağlılığının belgelerinden sadece biri. İzmir'in işgalden kurtulduğu kutlu gün kutlu olsun.

Canımdan aziz İzmir'im, Anadolu'm; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

Atam gibi sadece zeybek oynarken diz çöker İzmir, bilirim. İyi ki doğdun İZMİR!

Güzel olan, laik kalan, Atatürk kokan şehir, canım İzmir! Doğum günün kutlu olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!

Laikliğin yıkılmayan son kalenin simgesi olan güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

İşgal edildiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; İşgalin bittiği gün, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren dünyadaki tek şehir İzmir'dir. İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun! Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Rabbim işgal günlerini tekrar göstermesin.

9 Eylül esaretin önüne Cumhuriyet'in "C" sinin konduğu "cesaret" günüdür. Kutlu olsun…

Canımdan aziz İzmir'im, Anadolu'm; Koç yiğitler yatağı toprağıma bir daha basmasın düşman ayağı! İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!

9 Eylül Misak-ı Milli sınırlarının düşmandan temizlendiğinin tüm dünyaya ilanıdır! 99. yıldönümünü kutlu olsun…

Gün dağlarda çiçek açma günü. Gün hadsizleri denize dökme günü. İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!

9 EYLÜL İZMİR'İN KURTULUŞU TARİHİ

Türk ordusu tarafından 26 Ağustos 1922'de başlatılan Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasıydı. Kesin sonuç beş gün içinde elde edildi; 30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdi ve 2 Eylül'de Uşak'a girildi. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde kendisinin de haberdar olmadan Yunanistan Küçük Asya Ordusu'nun Başkomutanlığı'na getirilmiş General Nikolaos Trikupis tutsak edildi.

Türk birlikleri, İzmir'e doğru hızla ilerledi. Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekildi. 9 Eylül 1922 sabahı 2. Süvari Fırkası, 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir'e girdi. Ardından 5. Süvari Kolordusu Komutanı Mirliva Fahrettin Paşa, komutasındaki birliklerle saat 10:00'da İzmir'e girdi.

Konak'a ulaşmayı başaran Şerafettin Bey, Hükümet Konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralansa da Konağa girip balkona Türk bayrağını dikebildi. Hemen ardından Yüzbaşı Zeki komutasındaki süvari birliği Hükûmet Konağı'nın hemen sağında yer alan ve günümüze ulaşamayan Sarıkışla'ya, Üsteğmen Arif ve Takım Komutanı Celal Bey ile Yedeksubay Besim Efendi'nin de Kadifekale'ye bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu.

Birinci Süvari Tümeni Komutanı Mürsel Paşa İzmir'e girildiğini Ankara'ya bildirdi. Belkahve'den tarihi günü izleyen Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 10 Eylül sabahı İzmir'e girdi ve Fahrettin Paşa ile doğruca Hükûmet Konağı'na gitti. Konağın balkonundan, başarıyı millete mal eden kısa bir konuşma yaptı.

Mustafa Kemal Paşa'nın ordulara 1 Eylül'de verdiği tarihi emirle başlayan ve 18 Eylül 1922 tarihine kadar yapılan "Takip Harekâtı" ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri, Türk sınırları dışına çıkarılmıştır. Takip Harekâtı'nın başarı ile sonuçlanması sayesinde İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar İtilaf Devletlerinin işgalinden, olaysız olarak ve barış yoluyla kurtarılmıştır.

Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlattı. Türkiye, Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayarak bağımsızlığını kazandı.