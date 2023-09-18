İzmir'in Bayraklı Belediyesi Yamanlar'a Kültür Merkezi ve Anaokulu İnşa Ediyor

Pandemi, deprem ve ekonomik krize rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam eden İzmir'in Bayraklı Belediyesi, Yamanlar sakinlerine verdiği sözü tutuyor. Yamanlar Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulu'nun temeli, 21 Eylül Perşembe günü saat 18.00'da gerçekleştirilecek törenle atılıyor.

Pandemi, deprem ve ekonomik krize rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam eden İzmir'in Bayraklı Belediyesi, Yamanlar sakinlerine verdiği sözü tutuyor. Yamanlar Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulu'nun temeli, 21 Eylül Perşembe günü saat 18.00'da gerçekleştirilecek törenle atılıyor. Başkan Serdar Sandal "Söz verdik, tutuyoruz. Yamanlar'ı modern ve donanımlı bir kültür merkezi ile buluşturuyoruz. İçinde düğün salonu ve anaokulunun da yer alacağı bu güzel tesisin temel atma törenine tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından, Yamanlar Pazar Yeri'nin yan tarafında hayata geçirilecek olan Yamanlar Yunus Emre Kültür Merkezi ve Anaokulu'nun temeli 21 Eylül Perşembe günü, saat 18.00'de yapılacak törenle atılacak. Bölgenin önemli bir eksiğini kapatacak olan tesis toplam 947 metrekare alan üzerine inşa edilecek. 3 katlı kültür merkezinin içinde düğün salonu ve 4 derslikten oluşacak anaokulu da yer alacak. Bodrum katında ise konuklar için bir de otopark yer alacak.

"Söz verdik, tutuyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yamanlar'da çok önemli bir eksiği gideren ancak yıllar önce yıkılan Yamanlar Düğün Salonu'nu yeniden projelendirdik. Halkımıza söz verdik ve tüm zorluklara rağmen bu sözümüzü tutuyoruz. Kültür merkezi, düğün salonu ve anaokulumuzun temelini 21 Eylül Perşembe günü vatandaşlarımızla birlikte atıyoruz. Tüm Bayraklılıları bu anlamlı törene davet ediyoruz" dedi. - İZMİR