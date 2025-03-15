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İzmir iftar vakti saat kaçta? 15 Mart İzmir'de akşam ezanı kaçta okunuyor?

İzmir iftar vakti saat kaçta? 15 Mart İzmir'de akşam ezanı kaçta okunuyor?
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar oruç tutmaya başladı. İzmir için iftar saatini bekleyenler İzmir'de orucun saat kaçta açıldığını merak ediyor. İşte İzmir iftar saati!

İzmir'de iftar saati kaçta? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar oruç tutmaya başladı. İzmir için iftar saatini bekleyenler İzmir'de orucun saat kaçta açıldığını merak ediyor. İşte İzmir iftar saati haberimizde...

İZMİR İFTAR SAATİ

15 Mart 2025 Cumartesi günü İzmir için iftar saati 19.25'tir.

İzmir iftar vakti saat kaçta? 15 Mart İzmir'de akşam ezanı kaçta okunuyor?

Akşam ezanının yanlışlıkla bir-iki dakika erken okunmasından dolayı orucunu açan kimsenin ne yapması gerekir?

Namaz, imsak ve iftar vakitlerinin tespitinde takvimlere göre hareket etmek asıldır. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan takvimlerde namaz vakti gösterilen yerlerin yükseklik ve mesafe farkından dolayı akşam namazı vaktinin girişinde temkin uygulanmaktadır. Söz konusu takvimlerin gösterdiği güneşin batma vaktinden yanlışlıkla iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi hâlinde namaz ve oruç geçerli olur. Ancak daha erken iftar edilirse oruç bozulmuş olur ve kaza edilmesi gerekir.

Kaynak: Diyanet İşleri Yüksek Kurulu

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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