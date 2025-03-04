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İzmir iftar vakti! 4 Mart Salı İzmir'de saat kaçta iftar açılıyor?

İzmir iftar vakti! 4 Mart Salı İzmir'de saat kaçta iftar açılıyor?
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Ramazan ayında oruç tutanlar için iftar saati ve akşam ezanı saati büyük önem taşıyor. Bugünün iftar saati ve akşam ezanı saati merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, İzmir iftar vakti! 4 Mart Salı İzmir'de saat kaçta iftar açılıyor?

Bugün iftar saati ve akşam ezanı kaçta okunacak? Ramazan ayında oruç tutanlar için en çok merak edilen konular arasında iftar vakti ve akşam ezanı saati yer alıyor? İzmir iftar vakti! 4 Mart Salı İzmir'de saat kaçta iftar açılıyor?

İFTAR DUASI OKUNUŞU

İftar duası Türkçe okunuşu şu şekildedir: Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İFTAR DUASI ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

İzmir iftar vakti! 4 Mart Salı İzmir'de saat kaçta iftar açılıyor?

4 MART SALI İZMİR'DE SAAT KAÇTA İFTAR AÇILIYOR?

Bugün 4 Mart 2025, İzmir iftar vakti saati 19:12 vaktinde okunacak.

İzmir iftar vakti! 4 Mart Salı İzmir'de saat kaçta iftar açılıyor?

5 MART ÇARŞAMBA İZMİR İMSAK SAAT KAÇ?

5 Mart Çarşamba İzmir imsak saat: 06.10

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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