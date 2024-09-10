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İZMİR HAVA DURUMU: İzmir'de 10 Eylül günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? Hava durumu İzmir!

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İzmir'de 10 Eylül günü hava nasıl olacak? İzmir'deki hava durumu tahminlerine göre, 10 Eylül günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı tahmin ediliyor. Havanın aralıklı olarak yağışlı geçeceği düşünülüyor.

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Birçok kişi bugün İzmir bölgesinde havanın yağışlı olup olmayacağını araştırıyor. İzmir'de 10 Eylül Salı günü hava parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Peki, İzmir'de 10 Eylül günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte detaylar...

İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL?

Bölge geneli parçalı zamanla çok bulutlu Manisa ve Balıkesir'in doğu kesimleri dışında kalan bölümü gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar; akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde başlayarak gece saatlerinde zamanla bölgenin yağış alacak bölümüne yayılarak kıyı ve kuzey kesimlerde yerel olarak kuvvetli olacak.

İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

İzmir'de 10 Eylül Salı günlük hava durumu şu şekilde;

İZMİR HAVA DURUMU: İzmir'de 10 Eylül günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İzmir'de 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;

İZMİR HAVA DURUMU: İzmir'de 10 Eylül günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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