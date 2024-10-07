İzmir hava durumu 7 Ekim | Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

7 Ekim itibariyle İzmir'deki hava durumu ve önümüzdeki 5 günlük tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar, hava durumuna göre günlük planlarını yapmaya hazırlanıyor. Özellikle hafta sonu planları olanlar, hava koşullarını öğrenerek önlem alabilecek. Peki, İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

İZMİR HAVA DURUMU

Ülkemizin genelinde hava durumu sakin seyredecek. Özellikle batı ve kuzey bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Kuzey kesimlerde ise yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Manisa ve Kütahya çevrelerinde ise yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve lokal şekilde etkisini göstermesi bekleniyor.

BUGÜN İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İzmir'de hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu gözüküyor. İzmir 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde;