İZMİR HAVA DURUMU || 29 Temmuz İzmir'de hava nasıl? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İZMİR HAVA DURUMU || 29 Temmuz İzmir'de hava nasıl? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"İzmir hava durumu 29 Temmuz 2025 nasıl olacak?" Yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşayan İzmir'de, sıcaklıklar yine yüksek seyredecek. Güneşin yakıcı etkisi gün boyu hissedilecek.

Meteorolojik verilere göre, İzmir günlük hava durumu 29 Temmuz Salı günü boyunca parlak güneş ışığı ile devam edecek. En yüksek sıcaklık 37°C, en düşük sıcaklık ise gece saatlerinde 23°C olarak ölçülecek. Sıcak hava dalgası hafta boyunca etkisini sürdürecek. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? İşte İzmir 5 günlük hava durumu tahmini ve uzmanlardan önemli uyarılar…

İZMİR'DE HAVA NASIL?

Meteorolojik verilere göre, İzmir günlük hava durumu 29 Temmuz Salı günü boyunca parlak güneş ışığı ile devam edecek. En yüksek sıcaklık 37°C, en düşük sıcaklık ise gece saatlerinde 23°C olarak ölçülecek. Sıcak hava dalgası hafta boyunca etkisini sürdürecek.

İZMİR HAVA DURUMU || 29 Temmuz İzmir'de hava nasıl? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İşte İzmir 5 günlük hava durumu tahmini:

30 Temmuz Çarşamba: Güneşli, 37°C / 24°C

31 Temmuz Perşembe: Bol güneşli, 34°C / 25°C

1 Ağustos Cuma: Az bulutlu, 37°C / 24°C

2 Ağustos Cumartesi: Güneşli, 37°C / 24°C

İZMİR HAVA DURUMU || 29 Temmuz İzmir'de hava nasıl? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Emre Belözoğlu'nun 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna yanıtı olay oldu

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna hiç düşünmeden yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!

4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.