İZMİR HAVA DURUMU || 29 Temmuz İzmir'de hava nasıl? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Meteorolojik verilere göre, İzmir günlük hava durumu 29 Temmuz Salı günü boyunca parlak güneş ışığı ile devam edecek. En yüksek sıcaklık 37°C, en düşük sıcaklık ise gece saatlerinde 23°C olarak ölçülecek. Sıcak hava dalgası hafta boyunca etkisini sürdürecek. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? İşte İzmir 5 günlük hava durumu tahmini ve uzmanlardan önemli uyarılar…

İZMİR'DE HAVA NASIL?

Meteorolojik verilere göre, İzmir günlük hava durumu 29 Temmuz Salı günü boyunca parlak güneş ışığı ile devam edecek. En yüksek sıcaklık 37°C, en düşük sıcaklık ise gece saatlerinde 23°C olarak ölçülecek. Sıcak hava dalgası hafta boyunca etkisini sürdürecek.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İşte İzmir 5 günlük hava durumu tahmini:

30 Temmuz Çarşamba: Güneşli, 37°C / 24°C

31 Temmuz Perşembe: Bol güneşli, 34°C / 25°C

1 Ağustos Cuma: Az bulutlu, 37°C / 24°C

2 Ağustos Cumartesi: Güneşli, 37°C / 24°C