Çeşitli etkinlik, konser ve organizasyona ev sahipliği yapan İzmir Gündoğdu Meydanı hakkında vatandaşlar, İzmir Gündoğdu Meydanı nerede, haritadaki yeri neresidir? İzmir Gündoğdu Meydanı hangi ilçede bulunuyor? merak ediyor. İşte detaylar...

İzmir'in en popüler meydanlarından olan Gündoğdu Meydanı'nın nerede olduğu merak ediliyor. Peki, İzmir Gündoğdu Meydanı nerededir? İzmir Gündoğdu Meydanı haritadaki yeri neresidir?

İZMİR GÜNDOĞDU MEYDANI NEREDE?

Gündoğdu Meydanı, İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak semtinde yer alan bir meydandır. Şehirdeki birçok organizasyon, konser, miting ve kutlama burada gerçekleşir.

2000 yılında 1. Kordon'un İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından denize doğru doldurulmasıyla kazandırılmıştır. 1. Kordon'un Atatürk Caddesi üzerinde yer almaktadır. Ali Çetinkaya Bulvarı da Gündoğdu Meydanı'na çıkar.

Meydanda bulunan Cumhuriyet Ağacı anıtı, 2003'te heykeltıraş Ferit Özşen tarafından yapıldı. Cumhuriyet Mitingleri'nin sonuncusu, 13 Mayıs 2007'de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlendi.

İzmir Gündoğdu Meydanı haritadaki yeri: