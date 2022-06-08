İzmir güncel motorin fiyatları! 8 Haziran 2022 İzmir'de motorin kaç TL oldu? - Haberler

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurunun artmaya devam etmesiyle akaryakıta bir zam daha geldi. Peki, İzmir güncel motorin fiyatları! 8 Haziran 2022 İzmir'de motorin kaç TL oldu?

8 HAZİRAN 2022 İZMİR MOTORİN KAÇ TL Oldu?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27.89'a, Ankara ve İzmir'de 28.01'e yükseldi. Zammın ardından İstanbul'da 25.94'ten satılan motorinin litresi 27.89'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.06'dan 28.01'e çıktı.

27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı. 2 Haziran tarihinde de benzin 1 lira 22 kuruş, motorin ise 1 lira 49 kuruş zamlanmıştı.

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