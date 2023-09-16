İzmir Gümüldür'de çıkan orman yangınına ilişkin son durum merak ediliyor. Yangının çıkış nedeni ve söndürülüp söndürülmediği konusunda bilgi arayışı devam ediyor. Peki, İzmir Gümüldür yangını söndürüldü mü? İzmir'de yangın neden çıktı? Orman yangını son durum ne? İşte detaylar...

Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı. İzmir Gümüldür'de çıkan yangın söndürüldü mü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İzmir orman yangını son durum araştırılıyor. Peki, İzmir Gümüldür yangını söndürüldü mü? İzmir'de yangın neden çıktı? Orman yangını son durum ne? Detaylar haberimizde...

İZMİR ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI?

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 16 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer sevk edildi.

İZMİR GÜMÜLDÜR YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği, güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkisindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.