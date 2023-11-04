Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Spor canlı yayınına telefonla bağlanarak hakemler ve TFF ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrası İzmir grubu hakemleri kim? Hangi hakemler İzmir grubunda merak edildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında hakemler ve TFF hakkında sert eleştirilerde bulundu. TFF'nin tavrından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Koç, "Bizim artık sabrımız tükendi. TFF ile ilgili sabrımız tükendi. Başkanın niyetini sorgulamak durumundayız. Kendisine çok güvendim. Bu işin kökünü kurutacağız. TFF Başkanı ne istiyorsa yapsın! En son korkacak insanlar biziz" dedi. Dikkat çeken açıklamalar sonrası İzmir grubu hakemleri kim? Hangi hakemler İzmir grubunda, araştırıldı.

İZMİR GRUBU HAKEMLERİ KİM?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç

"İzmir grubu var, dibine kadar gideceğiz. Hani 'İnlerine gireceğiz' derler ya. Benim az sürem kaldı başkanlıkta. İzmir grubu için elimden geleni yapacağım. Trabzonspor'un da açıklaması oldu. Bu sezonu konuşuyorum. Dürüst insanlar omuz omuza versin. Bu pisliği temizleyeceğiz. İsterlerse 10 yıl ceza versinler. Hakemler yatarken Fenerbahçe'yi düşünsünler. Trabzonspor'un da sıkıntıları var. Doğru dürüst maç yönetilsin istiyor iki takım. Bu işin kökünü kurutacağız. TFF Başkanı ne istiyorsa yapsın! En son korkacak insanlar biziz." Dedi.

Ancak bahsi geçen hakem gurubu ile ilgili detaylı bilgi verilmedi.