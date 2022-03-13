İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (GÜNCEL LİSTE) 13 Mart İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Mart Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

13.03.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HİLAL,İMARİYE,KOSOVA,YEŞİLDERE,KOCAKAPI,AKARCALI MAHALLELERİ,MOTOR MES. LİSESİ

13.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ ADNAN MENDERES, ŞEHİT SAMİ AKBULUT CADDELERİ, 10, 7, 5 SOKAKLARI VE CİVARLARI

13.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ EROL TARAKÇIOĞLU CADDESİ, 7513/3, 7513/2, 7523, 7511, 7511/1, 7801, 7805, 7806, 7804 SOKAKLARI VE CİVARLARI

13.03.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇELEBİ MAHALLESİ,568 SOKAK VE CİVARI

13.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,1142 SOKAK VE CİVARI

13.03.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKARCALI MAHALLESİ,YEŞİLDERE CADDESİ,1064,1073,1076,1092,1096,1097, 1099, 1104,1059, 1060, 1060,1071, 1081 SOKAKLAR VE CİVARI

13.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇINARKÖY MAH. 97 SK. ULUCAK KEMALPAŞA CD. İZMIR. 5004/1 SK. 5006 SK. 5008 SK. 5007 SK. 5009 SK. 5001/1 SK. 2 SK. 5003/1 SK. 5005 SOKAK VE CIVARLARI

13.03.2022 09:00 17:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma KIZILÜZÜM MAH. KEMALPAŞA OSB 16.SK VE CIVARLARI

13.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEMIRCILI MAHALLESI ÖDEMIŞ-İZMIR YOLU ÜZERI VE ÇEVRESI

13.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY,EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI

13.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-49

13.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması AHMETLI ORGANIZE,ÇAYBAŞI OVA,SUBAŞI MAH 7018,232,202,222,307 SOKAKLAR.SEPICILER,TAMSA,SEPICI GES,TAT FIRMALARI

13.03.2022 09:00 17:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ŞEHITLER MAH OVADA BULUNAN SULAMA ABONELERI

13.03.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARACAOĞLAN MAHALLESİ,6169,6165,6170,6166,6168 SOKAKLAR VE CİVARI

13.03.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERİÇ MAHALLESİ,MTK SİTESİ,741,742,743,744,744,747/2,6,8 748/1 SOKAKLAR

13.03.2022 10:00 13:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma TORBALI MAHALLESI, ÖRNEK YAPI SITESI VE KIZILDAMLA MEVKINDE BULUNAN ÖZEL TRAFOLAR.

13.03.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNAKLAR,ZAFER,YILDIZLAR MAHALLELERİ,TURKCELL,AVEA,VODAFONE, BUCASPOR TESİSLERİ, SOĞUKHAVA DEPOSU,BALIKHALİ,PAR İNŞAAT,TURKCELL, AVEA,VODAFONE,İSMAİL DESTEBAŞ,KESTANE PAZARI ÖĞRENCİ DERNEĞİ,İBRAHİM KARAYEL,TOKATLI ÇİFTLİĞİ,CEMİL ÖZSERTTAŞ VE ARK,SERTAÇ BAKİOĞLU,OSMAN BULUT,TUĞBA OKTAY,ERCAN TATI

13.03.2022 11:00 12:00 OG Manevra TAHTALIÇAY GIŞELERI EGE ATLI SPOR KULÜBÜ HAVAALANI, OĞLANANASI CUMHURIYET BIR KISMI, CUMAOVASI OVALARI TRAFOLAR TORBALI YEŞILKÖY MAHALLESI BIR KISMI, VE CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLU ABONELER

13.03.2022 12:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ ULUKENT SANAYİ BÖLGESİNİN BİR KISMI VE ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER

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