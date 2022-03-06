İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! 6 Mart İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

GEDİZ, KÜTAHYA (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Mart Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

06.03.2022 00:30 00:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKENT,BOSTANLI,YALI MAHALLELERİ VE CİVARI

06.03.2022 09:00 09:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ PINAR CADDESİ,7077/1,7081,7082,7084,7086 SOKAKLAR VE CİVARI

06.03.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ PINAR CADDESİ,7077/1,7081,7083,7085 SOKAKLAR VE CİVARI

06.03.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,1595,6601,6602,6614,6607 SOKAKLAR VE CİVARI

06.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,YDÇ METAL,BAŞAY GÖKKUŞAĞI TEKSTİL,TEKNOM KİMYA A.Ş.

06.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NARLI MAHALLESİ,ALTIN VADİ CADDESİ,NARLIDERE SANAYİ SİTESİ VE CİVARI

06.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ORTA MH. 1032 SOKAK CIVARI

06.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-123

06.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YEŞILOVA MAHALLESI BIR KISMI, VE OVADAN BESLENEN ÖZEL TRAFOLU ABONELER

06.03.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,IŞIKKENT GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ

06.03.2022 10:00 11:30 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma OĞLANANASI ATATÜRK MH. BIR KISMI, YEŞILKÖY MH.

06.03.2022 10:00 12:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma YAZIBAŞI MAH.İSKELE VE ATATÜRK CAD.BAYRAKTAR.9211,9215, SOKAKLARDA BULUNAN İŞLETMELER

06.03.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ PINAR CADDESİ,7077/1,7081,7082,7084,7077,7083,7085, 7079,7069/1-2-3, 7069,7065/1,7063,7075,7073,7086 SOKAKLAR VE CİVARI

06.03.2022 13:00 15:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma PIZZA,BALKAN.SAZYOLU CADDELERI,KARAK SOKAK VE CIVARI ÖZEL TR ABONELER

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