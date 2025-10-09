İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 6 Mart günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 9 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
1. Foça
Kesinti ID: 3492820
Etkilenen Bölgeler: Yenibağarası Mahallesi (Hanımeli Sokak, Hezaren Sokak, İris, Şakayık, Azelya, Mor Menekşe, Laden, Begonvil Sokakları)
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 10.00 – 16.00
2. Bergama
Kesinti ID: 3499789
Etkilenen Bölgeler: Çamavlu Mahallesi, Güneşli Mahallesi (Güneşli Köyü İç Yolu)
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 10.00 – 13.00
3. Menemen
Kesinti ID: 3499876
Etkilenen Bölgeler:
29 Ekim Mahallesi (174., 171., 169., 182., 182. ve 180. Sokaklar)
9 Eylül Mahallesi (7233 Çanakkale Asfaltı, 7231 Sokak, 7. Cadde, 242. Sokak)
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 11.00 – 17.00
4. Bergama
Kesinti ID: 3501798
Etkilenen Bölgeler: Yukarıbey ve Kaplan Mahalleleri (Kaplanköy Köyü İç Yolu), Aşağıbey Mahallesi
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 17.00
5. Tire
Kesinti ID: 3501878
Etkilenen Bölgeler: Yamandere, Dallık, Dibekçi (Yamandere–Dibekçi Yolu), Küçükkemerdere Mahalleleri
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 17.00
6. Tire
Kesinti ID: 3501881
Etkilenen Bölgeler: Yamandere Mahallesi
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 17.00
7. Tire
Kesinti ID: 3501883
Etkilenen Bölgeler: Yamandere Mahallesi (Niyazi Bozkurt Caddesi, Yamandere Köyü İç Yolu, Yamandere Yolu), Çeriközü Mahallesi
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 17.00
8. Karşıyaka
Kesinti ID: 3502108
Etkilenen Bölgeler:
Sancaklı Mahallesi
Doğançay Mahallesi (7198/3., 7198/2., 7198/1., 7198., 7197/7., 7197/6., 7197/5., 7197/4., 7198/6., 7198/7., 7198/4., 7197/3., 7197/2., 7197/1., 7197., 7196., 7195/6., 7195/5., 7195/4., 7195/3., 7195/2., 7195/1., 7195., 7194/9., 7194/8., 7194/7., 7194/5., 7194/4., 7194/3., 7194/2., 7194/10., 7194/1., 7194., 7193., 7192., 7191., 7190/6., 7190/5., 7190/2., 7190/1., 7190., 7190/4., 7197/9., 7197/8., 7190/7., Atatürk Caddesi, 7195/7. Sokak)
Yamanlar Mahallesi (Karagöl Yolu, Kümeevleri)
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 – 17.00
9. Narlıdere
Kesinti ID: 3502112
Etkilenen Bölgeler: Narlıdere Mahallesi (tam adres bilgisi eksik)
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: Bilgi eksik (muhtemelen 09.00 – 17.00 arası)