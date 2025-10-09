İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

1. Foça

Kesinti ID: 3492820

Etkilenen Bölgeler: Yenibağarası Mahallesi (Hanımeli Sokak, Hezaren Sokak, İris, Şakayık, Azelya, Mor Menekşe, Laden, Begonvil Sokakları)

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 10.00 – 16.00

2. Bergama

Kesinti ID: 3499789

Etkilenen Bölgeler: Çamavlu Mahallesi, Güneşli Mahallesi (Güneşli Köyü İç Yolu)

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 10.00 – 13.00

3. Menemen

Kesinti ID: 3499876

Etkilenen Bölgeler:

29 Ekim Mahallesi (174., 171., 169., 182., 182. ve 180. Sokaklar)

9 Eylül Mahallesi (7233 Çanakkale Asfaltı, 7231 Sokak, 7. Cadde, 242. Sokak)

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 11.00 – 17.00

4. Bergama

Kesinti ID: 3501798

Etkilenen Bölgeler: Yukarıbey ve Kaplan Mahalleleri (Kaplanköy Köyü İç Yolu), Aşağıbey Mahallesi

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 17.00

5. Tire

Kesinti ID: 3501878

Etkilenen Bölgeler: Yamandere, Dallık, Dibekçi (Yamandere–Dibekçi Yolu), Küçükkemerdere Mahalleleri

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 17.00

6. Tire

Kesinti ID: 3501881

Etkilenen Bölgeler: Yamandere Mahallesi

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 17.00

7. Tire

Kesinti ID: 3501883

Etkilenen Bölgeler: Yamandere Mahallesi (Niyazi Bozkurt Caddesi, Yamandere Köyü İç Yolu, Yamandere Yolu), Çeriközü Mahallesi

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 17.00

8. Karşıyaka

Kesinti ID: 3502108

Etkilenen Bölgeler:

Sancaklı Mahallesi

Doğançay Mahallesi (7198/3., 7198/2., 7198/1., 7198., 7197/7., 7197/6., 7197/5., 7197/4., 7198/6., 7198/7., 7198/4., 7197/3., 7197/2., 7197/1., 7197., 7196., 7195/6., 7195/5., 7195/4., 7195/3., 7195/2., 7195/1., 7195., 7194/9., 7194/8., 7194/7., 7194/5., 7194/4., 7194/3., 7194/2., 7194/10., 7194/1., 7194., 7193., 7192., 7191., 7190/6., 7190/5., 7190/2., 7190/1., 7190., 7190/4., 7197/9., 7197/8., 7190/7., Atatürk Caddesi, 7195/7. Sokak)

Yamanlar Mahallesi (Karagöl Yolu, Kümeevleri)

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 – 17.00

9. Narlıdere

Kesinti ID: 3502112

Etkilenen Bölgeler: Narlıdere Mahallesi (tam adres bilgisi eksik)

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: Bilgi eksik (muhtemelen 09.00 – 17.00 arası)