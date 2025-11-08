İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Buca Elektrik Kesintisi

Kesinti ID: 3527360

Mahalle ve Sokaklar:

İnkılap Mahallesi: 541. Sokak, 566/1. Sokak

Akıncılar Mahallesi: Akdoğan Caddesi, 570/1. Sokak, 570. Sokak, 568. Sokak, 567. Sokak, 566. Sokak, 565. Sokak, 564. Sokak

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Foça Elektrik Kesintisi

Kesinti ID: 3527588

Mahalle ve Sokaklar:

Atatürk Mahallesi: Sevgi Caddesi, 96, 130. Sokak, 128. Sokak, 126. Sokak, 124. Sokak, 122, 11. Sokak, 107. Sokak, 107 Çandede, 813, 9 Selçuk Dirim, 94. Sokak, 99, Ferit Oğuzbayır, 89. Sokak

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti ID: 3527594

Mahalle ve Sokaklar:

Atatürk Mahallesi: Barış Caddesi, 79. Sokak, 73. Sokak, 166. Sokak, Cemil Midilli 83, İmbat, Çandede 172

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Tire Elektrik Kesintisi

Kesinti ID: 3528375

Mahalle ve Yollar:

Eğridere: Ara Yol, Eğridere Yolu

Osmancık: Ara Ova Yolu

Yenişehir: Yenişehir Köyü İç Yolu, Yenişehir Yolu

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti ID: 3528377

Mahalle ve Yollar:

Osmancık: Osmancık Köy Yolu

Yenişehir: Ova Yolu, Yenişehir Yolu

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 12.00 arası

Kesinti ID: 3530888

Mahalle ve Sokaklar:

Cumhuriyet Mahallesi: Kaplançeşme, Karahasan Caddesi, Yalın Ayak Sokak, Debboy Caddesi, Dörtyol Sokak

Dumlupınar Mahallesi: Harlak Sokak, Gine Sokak, Dibek Meydan Sokak, 2. Yavan Çeşme Sokak, Ağa, 3. Yavan Çeşme Sokak, Üzüm Geçidi, Yavan Çeşme Sokak, Kıvrık Sokak, Kütükminare, Kalfa

Ertuğrul Mahallesi: Akarsu Sokak, Emirgan Sokak, Kanbur Sokak, Konak Sokak

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti ID: 3530893

Mahalle ve Sokaklar:

Ketenci Mahallesi: Şehit İsa Yüksel Caddesi, Yeniceköy Sokak, Tekin Sokak, Leylak Sokak, Kızlarçeşme Sokak, Kısakuyu Sokak, Kavaklaraltı Caddesi, Hamzaağa Sokak, Armağan Sokak, Alamadan Sokak, 3. Kızlarçeşme Sokak, 2. Tekin Sokak, 2. Kızlarçeşme Sokak, 2. Alamadan Sokak, 1. Alamadan Sokak

Turan Mahallesi: Çukurküp Çıkmazı, Çukurküp Sokak, 1. Selvili Mescit Sokak, 1. Dere

Dumlupınar Mahallesi: Üzüm Geçidi, Yavan Çeşme Sokak, Şanizade, Karadut Sokak, Harlak Sokak, Gürler Sokak, Güler Sokak, Dibek Meydan Sokak, Bahar Sokak, 2. Yavukluoğlu Sokak, 2. Yavan Çeşme Sokak, 2. Harlak Sokak, Harlak Meydanı

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 15.00 arası

Karabağlar Elektrik Kesintisi

Kesinti ID: 3528473

Mahalle ve Sokaklar:

Aydın Mahallesi: 4330. Sokak, 4327. Sokak

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 12.00 arası

Kesinti ID: 3528477

Mahalle ve Sokaklar:

Aydın Mahallesi: 4327. Sokak, 4332. Sokak

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.30 ile 16.30 arası

Dikili Elektrik Kesintisi

Kesinti ID: 3529622

Mahalle ve Sokaklar:

Kabakum Mahallesi: 1. Sokak, Dinçer Armağan, Akzambak Sitesi, Akzambak 4, Grupkent 9, Site İç Yolu, Polyak 14, 13. Sokak, 11. Sokak, Grupkent 10, Evrenosoğlu Villaları, 579, Grupkent 1, Grupkent 21 Sokak, 574. Sokak, 583, 8. Sokak, Grupkent 12, 7. Sokak, 6. Sokak, 5. Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak, Bankacılar 20, 2. Sokak, 16. Sokak, Grupkent 20 Sokak

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 10.00 arası

Kesinti ID: 3529630

Mahalle ve Sokaklar:

Kabakum Mahallesi: 595. Sokak, 593. Sokak, Bankacılar 20, 576/1. Sokak

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.30 ile 16.00 arası

Kesinti ID: 3529633

Mahalle ve Sokaklar:

Cumhuriyet Mahallesi: 334. Sokak, 307, 345. Sokak, 349. Sokak, 353. Sokak, Atatürk, 340. Sokak, 342. Sokak

İsmetpaşa Mahallesi

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Menderes Elektrik Kesintisi

Kesinti ID: 3530454

Mahalle ve Yollar:

Oğlananası Atatürk: 7035, İzmir–Aydın Otoyolu, Eski Aydın, 7040. Sokak, 7039. Sokak, Koyun Ahılı

Kısık: Süleyman Demirel Bulvarı

Yıldızlar: Şehit Er Zeki Toker

Karacaağaç

Yeşilköy: İzmir – Aydın, Fevzi Çakmak Caddesi

Oğlananası Cumhuriyet: Fevzi Çakmak

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 ile 16.00 arası

Urla Elektrik Kesintisi

Kesinti ID: 3530555

Mahalle ve Sokaklar:

Altıntaş: Zafer, 1. Başak Sokak

Yaka: Musavvat Sokak, Hürriyet Sokak, Yıldız, Yeşiltepe, Hükümet Sokak, Gül, General Fahrettin, Avcılar, Sümer, Adalet, Şen

Sıra: Uzun, Atay, Dörtyol Sokak, 2. Üçevler, Üç Çeşmeler, Soğanlı Sokak

Yeni: Necati Cumalı Caddesi

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 ile 10.15 arası

Bornova Elektrik Kesintisi

Kesinti ID: 3530853

Mahalle ve Sokaklar:

Gökdere Mahallesi: İnci Sokak, Çiğdem, Nehir Sokak, Kale Sokak, Güvercin Sokak, Güvercin, Gökdere Caddesi, Erdem Sokak, Erdem, Ceylan Sokak, Akgül, Akgül Sokak, Akgül

29 Ekim Mahallesi

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 16.00 ile 16.15 arası

Kesinti ID: 3530854

Mahalle ve Sokaklar:

Gökdere Mahallesi: Erdem, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin, Güvercin Sokak, Kale Sokak, Nehir Sokak, Çiğdem, İnci Sokak, Akgül, Akgül Sokak, Akgül, Ceylan Sokak

29 Ekim Mahallesi

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 ile 16.00 arası

Kesinti ID: 3530855

Mahalle: Gökdere

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti ID: 3531022

Mahalle ve Sokaklar:

Mevlana Mahallesi: 1710/5. Sokak, 1704/1. Sokak, 1700. Sokak, 1776/4. Sokak, 1704. Sokak, 1707/9. Sokak

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 15.00 arası

Kesinti ID: 3531025

Mahalle ve Sokaklar:

Mevlana Mahallesi: 1776/6. Sokak, 1776/5. Sokak, 1776/11. Sokak, 1700. Sokak, 1701/7. Sokak, 1776/10. Sokak, 1776/9. Sokak

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Torbalı Elektrik Kesintisi

Kesinti ID: 3531051

Mahalle ve Sokaklar:

Şehitler Mahallesi: 7518. Sokak, 7519. Sokak, 7521. Cadde, Şehitler 1. Küme Evleri, 7516. Sokak, 7515. Sokak, 7514. Sokak, 2515/1. Sokak, 7514

Eğerci Mahallesi: 11. Cadde

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 14.00 ile 18.00 arası

Kesinti ID: 3531056

Mahalle: Şehitler

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti ID: 3531059

Mahalle ve Sokaklar:

Şehitler Mahallesi: 7513. Sokak, 7502. Sokak, 2500/1. Sokak, 2500. Sokak, Şehitler 1. Küme Evleri, 7521. Cadde, 7504. Sokak, 7507. Sokak

Eğerci Mahallesi: Eğerci 2. Küme Evleri

Arslanlar Mahallesi: 6130/3, Şehitler Küme Evleri

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 16.00 arası

Konak Elektrik Kesintisi

Kesinti ID: 3531054

Mahalle ve Sokaklar:

Umurbey Mahallesi: 1504. Sokak, 1506. Sokak, 1512. Sokak, 1525. Sokak, İşçiler Caddesi, Şehitler Caddesi, 1494. Sokak, 1495. Sokak, 1496. Sokak, 1501. Sokak, 1502. Sokak

Ege Mahallesi: Alsancak Tren İstasyonu Malzeme Müdürlüğü, 1499

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti ID: 3531062

Mahalle ve Sokaklar:

Umurbey Mahallesi: 1509. Sokak, 1510. Sokak, 1511. Sokak, 1512. Sokak, 1505. Sokak, 1513. Sokak, 1514. Sokak, 1518. Sokak, 1519. Sokak, 1508. Sokak, 1507. Sokak, 1520. Sokak, 1521. Sokak, 1523. Sokak, 1527. Sokak, Şehitler Caddesi, Liman

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 ile 16.00 arası

Kesinti ID: 3531078

Mahalle ve Sokaklar:

Ulubatlı Mahallesi: 2751. Sokak, 2740/1. Sokak, 2740. Sokak, Adalet Caddesi, 2765. Sokak, 2764. Sokak, 2762. Sokak, 2761. Sokak, 2760. Sokak, 2759. Sokak, 2756. Sokak, 2755. Sokak, 2753. Sokak, 2752. Sokak, 2741. Sokak, 2746. Sokak

Ufuk Mahallesi: 917/3. Sokak, 917/2. Sokak, 917. Sokak, 2763. Sokak

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 ile 16.00 arası

Kesinti ID: 3531083

Mahalle ve Sokaklar:

Ulubatlı Mahallesi: 2740. Sokak, 2739. Sokak, 2737. Sokak, 2736. Sokak, 2692. Sokak, Toros Park İçi Yolu, 2765. Sokak, 2760. Sokak, 2755. Sokak, 2752. Sokak, 2748. Sokak, 2746. Sokak, 2744. Sokak, 2743. Sokak, 2742. Sokak, 2741. Sokak

Mehmet Akif Mahallesi: Adalet Caddesi, Adalet, 2738. Sokak, 2735. Sokak

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 ile 14.00 arası

Aliağa Elektrik Kesintisi

Kesinti ID: 3531485

Mahalle: Güzelhisar

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 08.00 ile 17.00 arası

Seferihisar Elektrik Kesintisi

Kesinti ID: 3531491

Mahalle ve Sokaklar:

Düzce Mahallesi: 4217, 4211. Sokak, 4210, 4206, 4207, 4203, 4215, 4201, 4209, 4206/1, 4211, 4217, 4208, 4205, 4202, 4204

Çolak İbrahim Bey Mahallesi: 95/4

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Ödemiş Elektrik Kesintisi

Kesinti ID: 3531558

Mahalle ve Mevkiler:

Hürriyet Mahallesi: Ocaklı, 1640. Sokak, 1662. Sokak, Tire–Ödemiş Yolu, Karahayıt Mevkii Küme Evleri, Şehit Ali Dereli Küme Evleri

Umurbey Mahallesi: Sakallı Mevkii, Yanıkkır Mevkii

Yolüstü: Yolüstü Küme Evleri

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti ID: 3531560

Mahalle ve Yollar:

Bülbüller: Bülbüller Yolu, Bülbüller Köyü İç Yolu

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Kesinti ID: 3531562

Mahalle ve Mevkiler:

Veliler: Veliler Mevkii, Veliler Küme Evleri, Veliler Köyü İç Yolu

Bülbüller: Bülbüller Yolu, Bülbüller Köyü İç Yolu

Süleymanlar: Süleymanlar Köyü İç Yolu

Suçıktı

Kızılca: Kızılca Köyü İç Yolu

Kerpiçlik: Değirmen Mevkii, Kerpiçlik Köyü İç Yolu

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 17.00 arası

Karşıyaka Elektrik Kesintisi

Kesinti ID: 3530967

Mahalle ve Sokaklar:

Örnekköy Mahallesi: 7467. Sokak, 7466/4. Sokak, 7466/3. Sokak, 7466/2. Sokak, 7466/1. Sokak, 7435/1. Sokak, 7435. Sokak, 7434/2. Sokak, 7434/1. Sokak, 7431. Sokak, 7429. Sokak, 7427. Sokak, 7425. Sokak, 7467/1, Girne

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 15.00 arası

Menemen Elektrik Kesintisi

Kesinti ID: 3530925

Mahalle ve Sokaklar:

Fatih Mahallesi: 5/4, Hanımeli, Hanımeli 5/8, 1/6, Lale, 1/1. Sokak, 1/2. Sokak, 1/4. Sokak, 1/5. Sokak, 10, Ilgın, 12, 13. Sokak, 14, 15. Sokak, 16. Sokak, 2. Sokak, 2/1. Sokak, Ortanca, Begüm, Hanımeli 5/1, 5/2, 5/3. Sokak, 5/5. Sokak, 5/6. Sokak, Erguvan, Melisa, Eylül, Barış Bulvarı, Garip Çeşme, Hasan Polatkan, Kardelen, Leylak, Mersinli, Özgürlük, 1/7, Meşe, 5/7, Ihlamur, Begonya, Orkide, Yıldız, Açelya, 1/10

Yıldırım Mahallesi: 34/1, 22/2, İnönü Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, Egemenlik Caddesi, 35. Sokak, 34. Sokak, 33. Sokak, 32. Sokak, 30. Sokak, 29/2. Sokak, 29. Sokak, 28. Sokak, 27. Sokak, 26. Sokak, 25. Sokak, 24. Sokak, 29/1, 22/7. Sokak, 29/1. Sokak, 22/6, 22/4, 22/3, 38. Sokak, 17, 18. Sokak, 19, 20. Sokak, 23. Sokak, 22. Sokak, 21. Sokak

Durum: Planlandı

Tarih: 8 Kasım 2025

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 ile 15.00 arası