İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 8 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 8 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Buca Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3527360
Mahalle ve Sokaklar:
İnkılap Mahallesi: 541. Sokak, 566/1. Sokak
Akıncılar Mahallesi: Akdoğan Caddesi, 570/1. Sokak, 570. Sokak, 568. Sokak, 567. Sokak, 566. Sokak, 565. Sokak, 564. Sokak
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Foça Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3527588
Mahalle ve Sokaklar:
Atatürk Mahallesi: Sevgi Caddesi, 96, 130. Sokak, 128. Sokak, 126. Sokak, 124. Sokak, 122, 11. Sokak, 107. Sokak, 107 Çandede, 813, 9 Selçuk Dirim, 94. Sokak, 99, Ferit Oğuzbayır, 89. Sokak
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti ID: 3527594
Mahalle ve Sokaklar:
Atatürk Mahallesi: Barış Caddesi, 79. Sokak, 73. Sokak, 166. Sokak, Cemil Midilli 83, İmbat, Çandede 172
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Tire Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3528375
Mahalle ve Yollar:
Eğridere: Ara Yol, Eğridere Yolu
Osmancık: Ara Ova Yolu
Yenişehir: Yenişehir Köyü İç Yolu, Yenişehir Yolu
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti ID: 3528377
Mahalle ve Yollar:
Osmancık: Osmancık Köy Yolu
Yenişehir: Ova Yolu, Yenişehir Yolu
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 12.00 arası
Kesinti ID: 3530888
Mahalle ve Sokaklar:
Cumhuriyet Mahallesi: Kaplançeşme, Karahasan Caddesi, Yalın Ayak Sokak, Debboy Caddesi, Dörtyol Sokak
Dumlupınar Mahallesi: Harlak Sokak, Gine Sokak, Dibek Meydan Sokak, 2. Yavan Çeşme Sokak, Ağa, 3. Yavan Çeşme Sokak, Üzüm Geçidi, Yavan Çeşme Sokak, Kıvrık Sokak, Kütükminare, Kalfa
Ertuğrul Mahallesi: Akarsu Sokak, Emirgan Sokak, Kanbur Sokak, Konak Sokak
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti ID: 3530893
Mahalle ve Sokaklar:
Ketenci Mahallesi: Şehit İsa Yüksel Caddesi, Yeniceköy Sokak, Tekin Sokak, Leylak Sokak, Kızlarçeşme Sokak, Kısakuyu Sokak, Kavaklaraltı Caddesi, Hamzaağa Sokak, Armağan Sokak, Alamadan Sokak, 3. Kızlarçeşme Sokak, 2. Tekin Sokak, 2. Kızlarçeşme Sokak, 2. Alamadan Sokak, 1. Alamadan Sokak
Turan Mahallesi: Çukurküp Çıkmazı, Çukurküp Sokak, 1. Selvili Mescit Sokak, 1. Dere
Dumlupınar Mahallesi: Üzüm Geçidi, Yavan Çeşme Sokak, Şanizade, Karadut Sokak, Harlak Sokak, Gürler Sokak, Güler Sokak, Dibek Meydan Sokak, Bahar Sokak, 2. Yavukluoğlu Sokak, 2. Yavan Çeşme Sokak, 2. Harlak Sokak, Harlak Meydanı
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 15.00 arası
Karabağlar Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3528473
Mahalle ve Sokaklar:
Aydın Mahallesi: 4330. Sokak, 4327. Sokak
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 12.00 arası
Kesinti ID: 3528477
Mahalle ve Sokaklar:
Aydın Mahallesi: 4327. Sokak, 4332. Sokak
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.30 ile 16.30 arası
Dikili Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3529622
Mahalle ve Sokaklar:
Kabakum Mahallesi: 1. Sokak, Dinçer Armağan, Akzambak Sitesi, Akzambak 4, Grupkent 9, Site İç Yolu, Polyak 14, 13. Sokak, 11. Sokak, Grupkent 10, Evrenosoğlu Villaları, 579, Grupkent 1, Grupkent 21 Sokak, 574. Sokak, 583, 8. Sokak, Grupkent 12, 7. Sokak, 6. Sokak, 5. Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak, Bankacılar 20, 2. Sokak, 16. Sokak, Grupkent 20 Sokak
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 10.00 arası
Kesinti ID: 3529630
Mahalle ve Sokaklar:
Kabakum Mahallesi: 595. Sokak, 593. Sokak, Bankacılar 20, 576/1. Sokak
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.30 ile 16.00 arası
Kesinti ID: 3529633
Mahalle ve Sokaklar:
Cumhuriyet Mahallesi: 334. Sokak, 307, 345. Sokak, 349. Sokak, 353. Sokak, Atatürk, 340. Sokak, 342. Sokak
İsmetpaşa Mahallesi
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Menderes Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3530454
Mahalle ve Yollar:
Oğlananası Atatürk: 7035, İzmir–Aydın Otoyolu, Eski Aydın, 7040. Sokak, 7039. Sokak, Koyun Ahılı
Kısık: Süleyman Demirel Bulvarı
Yıldızlar: Şehit Er Zeki Toker
Karacaağaç
Yeşilköy: İzmir – Aydın, Fevzi Çakmak Caddesi
Oğlananası Cumhuriyet: Fevzi Çakmak
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 ile 16.00 arası
Urla Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3530555
Mahalle ve Sokaklar:
Altıntaş: Zafer, 1. Başak Sokak
Yaka: Musavvat Sokak, Hürriyet Sokak, Yıldız, Yeşiltepe, Hükümet Sokak, Gül, General Fahrettin, Avcılar, Sümer, Adalet, Şen
Sıra: Uzun, Atay, Dörtyol Sokak, 2. Üçevler, Üç Çeşmeler, Soğanlı Sokak
Yeni: Necati Cumalı Caddesi
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 ile 10.15 arası
Bornova Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3530853
Mahalle ve Sokaklar:
Gökdere Mahallesi: İnci Sokak, Çiğdem, Nehir Sokak, Kale Sokak, Güvercin Sokak, Güvercin, Gökdere Caddesi, Erdem Sokak, Erdem, Ceylan Sokak, Akgül, Akgül Sokak, Akgül
29 Ekim Mahallesi
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 16.00 ile 16.15 arası
Kesinti ID: 3530854
Mahalle ve Sokaklar:
Gökdere Mahallesi: Erdem, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin, Güvercin Sokak, Kale Sokak, Nehir Sokak, Çiğdem, İnci Sokak, Akgül, Akgül Sokak, Akgül, Ceylan Sokak
29 Ekim Mahallesi
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 ile 16.00 arası
Kesinti ID: 3530855
Mahalle: Gökdere
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti ID: 3531022
Mahalle ve Sokaklar:
Mevlana Mahallesi: 1710/5. Sokak, 1704/1. Sokak, 1700. Sokak, 1776/4. Sokak, 1704. Sokak, 1707/9. Sokak
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 15.00 arası
Kesinti ID: 3531025
Mahalle ve Sokaklar:
Mevlana Mahallesi: 1776/6. Sokak, 1776/5. Sokak, 1776/11. Sokak, 1700. Sokak, 1701/7. Sokak, 1776/10. Sokak, 1776/9. Sokak
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Torbalı Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3531051
Mahalle ve Sokaklar:
Şehitler Mahallesi: 7518. Sokak, 7519. Sokak, 7521. Cadde, Şehitler 1. Küme Evleri, 7516. Sokak, 7515. Sokak, 7514. Sokak, 2515/1. Sokak, 7514
Eğerci Mahallesi: 11. Cadde
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 14.00 ile 18.00 arası
Kesinti ID: 3531056
Mahalle: Şehitler
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti ID: 3531059
Mahalle ve Sokaklar:
Şehitler Mahallesi: 7513. Sokak, 7502. Sokak, 2500/1. Sokak, 2500. Sokak, Şehitler 1. Küme Evleri, 7521. Cadde, 7504. Sokak, 7507. Sokak
Eğerci Mahallesi: Eğerci 2. Küme Evleri
Arslanlar Mahallesi: 6130/3, Şehitler Küme Evleri
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 16.00 arası
Konak Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3531054
Mahalle ve Sokaklar:
Umurbey Mahallesi: 1504. Sokak, 1506. Sokak, 1512. Sokak, 1525. Sokak, İşçiler Caddesi, Şehitler Caddesi, 1494. Sokak, 1495. Sokak, 1496. Sokak, 1501. Sokak, 1502. Sokak
Ege Mahallesi: Alsancak Tren İstasyonu Malzeme Müdürlüğü, 1499
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti ID: 3531062
Mahalle ve Sokaklar:
Umurbey Mahallesi: 1509. Sokak, 1510. Sokak, 1511. Sokak, 1512. Sokak, 1505. Sokak, 1513. Sokak, 1514. Sokak, 1518. Sokak, 1519. Sokak, 1508. Sokak, 1507. Sokak, 1520. Sokak, 1521. Sokak, 1523. Sokak, 1527. Sokak, Şehitler Caddesi, Liman
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 ile 16.00 arası
Kesinti ID: 3531078
Mahalle ve Sokaklar:
Ulubatlı Mahallesi: 2751. Sokak, 2740/1. Sokak, 2740. Sokak, Adalet Caddesi, 2765. Sokak, 2764. Sokak, 2762. Sokak, 2761. Sokak, 2760. Sokak, 2759. Sokak, 2756. Sokak, 2755. Sokak, 2753. Sokak, 2752. Sokak, 2741. Sokak, 2746. Sokak
Ufuk Mahallesi: 917/3. Sokak, 917/2. Sokak, 917. Sokak, 2763. Sokak
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 ile 16.00 arası
Kesinti ID: 3531083
Mahalle ve Sokaklar:
Ulubatlı Mahallesi: 2740. Sokak, 2739. Sokak, 2737. Sokak, 2736. Sokak, 2692. Sokak, Toros Park İçi Yolu, 2765. Sokak, 2760. Sokak, 2755. Sokak, 2752. Sokak, 2748. Sokak, 2746. Sokak, 2744. Sokak, 2743. Sokak, 2742. Sokak, 2741. Sokak
Mehmet Akif Mahallesi: Adalet Caddesi, Adalet, 2738. Sokak, 2735. Sokak
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 ile 14.00 arası
Aliağa Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3531485
Mahalle: Güzelhisar
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 08.00 ile 17.00 arası
Seferihisar Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3531491
Mahalle ve Sokaklar:
Düzce Mahallesi: 4217, 4211. Sokak, 4210, 4206, 4207, 4203, 4215, 4201, 4209, 4206/1, 4211, 4217, 4208, 4205, 4202, 4204
Çolak İbrahim Bey Mahallesi: 95/4
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Ödemiş Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3531558
Mahalle ve Mevkiler:
Hürriyet Mahallesi: Ocaklı, 1640. Sokak, 1662. Sokak, Tire–Ödemiş Yolu, Karahayıt Mevkii Küme Evleri, Şehit Ali Dereli Küme Evleri
Umurbey Mahallesi: Sakallı Mevkii, Yanıkkır Mevkii
Yolüstü: Yolüstü Küme Evleri
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti ID: 3531560
Mahalle ve Yollar:
Bülbüller: Bülbüller Yolu, Bülbüller Köyü İç Yolu
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Kesinti ID: 3531562
Mahalle ve Mevkiler:
Veliler: Veliler Mevkii, Veliler Küme Evleri, Veliler Köyü İç Yolu
Bülbüller: Bülbüller Yolu, Bülbüller Köyü İç Yolu
Süleymanlar: Süleymanlar Köyü İç Yolu
Suçıktı
Kızılca: Kızılca Köyü İç Yolu
Kerpiçlik: Değirmen Mevkii, Kerpiçlik Köyü İç Yolu
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 17.00 arası
Karşıyaka Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3530967
Mahalle ve Sokaklar:
Örnekköy Mahallesi: 7467. Sokak, 7466/4. Sokak, 7466/3. Sokak, 7466/2. Sokak, 7466/1. Sokak, 7435/1. Sokak, 7435. Sokak, 7434/2. Sokak, 7434/1. Sokak, 7431. Sokak, 7429. Sokak, 7427. Sokak, 7425. Sokak, 7467/1, Girne
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 15.00 arası
Menemen Elektrik Kesintisi
Kesinti ID: 3530925
Mahalle ve Sokaklar:
Fatih Mahallesi: 5/4, Hanımeli, Hanımeli 5/8, 1/6, Lale, 1/1. Sokak, 1/2. Sokak, 1/4. Sokak, 1/5. Sokak, 10, Ilgın, 12, 13. Sokak, 14, 15. Sokak, 16. Sokak, 2. Sokak, 2/1. Sokak, Ortanca, Begüm, Hanımeli 5/1, 5/2, 5/3. Sokak, 5/5. Sokak, 5/6. Sokak, Erguvan, Melisa, Eylül, Barış Bulvarı, Garip Çeşme, Hasan Polatkan, Kardelen, Leylak, Mersinli, Özgürlük, 1/7, Meşe, 5/7, Ihlamur, Begonya, Orkide, Yıldız, Açelya, 1/10
Yıldırım Mahallesi: 34/1, 22/2, İnönü Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, Egemenlik Caddesi, 35. Sokak, 34. Sokak, 33. Sokak, 32. Sokak, 30. Sokak, 29/2. Sokak, 29. Sokak, 28. Sokak, 27. Sokak, 26. Sokak, 25. Sokak, 24. Sokak, 29/1, 22/7. Sokak, 29/1. Sokak, 22/6, 22/4, 22/3, 38. Sokak, 17, 18. Sokak, 19, 20. Sokak, 23. Sokak, 22. Sokak, 21. Sokak
Durum: Planlandı
Tarih: 8 Kasım 2025
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 ile 15.00 arası