İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 31 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 31 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Karabağlar

Kesinti ID: 3520166

Mahalle: Fahrettin Altay (65/12, 65/13, 65/15, 65/17, 65/23, 65/5, 65/6, 65/9, 65/7, 2/2, 65. Sokak)

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Tarih: 31 Ekim 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Tire

Kesinti ID: 3520197

Mahalleler:

Çiniyeri (Çiniyeri Yolu, Köy içi yolu, Türk Geçer Sokak, Ağaçlı küme evler)

Boynuyoğun (Çukuryer Küme Evleri)

Kürdüllü

Işıklı (Işıklı Köyü, Gökçen Yolu, Cumhuriyet, Atatürk Sokak, Hüseyin Efe Sokak, Küme Evler)

Dallık

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Tarih: 31 Ekim 2025

Saat: 09.00 – 12.30

Buca

Kesinti ID: 3520369

Mahalle: Kozağaç (222/2, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, 269/1, 248, 235, 232, 230/1, 230, 228/1, 228, 227, 226, 222/4, 222/3, 220, 217, 215, 213, 211/3, 211, 209. Sokaklar)

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Tarih: 31 Ekim 2025

Saat: 15.30 – 18.30

Kesinti ID: 3520377

Mahalleler:

Kozağaç (253/3, 253/2, 253/1, 253, 254, 254/1, 254/2, 256, 252/2, 252/1, 251, 253/4, 231, 231/1. Sokaklar)

Yenigün (265, 265/1, 268/1. Sokaklar)

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Tarih: 31 Ekim 2025

Saat: 09.00 – 13.00

Konak

Kesinti ID: 3521326

Mahalleler:

Tuzcu (Eşrefpaşa 774, 773, 772, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 765, 764, 762, 742. Sokaklar)

Tan (Kestelli Caddesi, Kestelli 840, 838. Sokaklar)

Şehit Nedim Tuğaltay (Eşrefpaşa Caddesi, 843, 841. Sokaklar)

Kestelli, Kahraman Mescit, Ülkü

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Tarih: 31 Ekim 2025

Saat: 13.00 – 17.00

Kesinti ID: 3521333

Mahalleler: Uğur, Yıldız (845, 442, 437, 436. Sokaklar), Fevzi Paşa (848. Sokak), Kahraman Mescit (841. Sokak, İnönü Sokak), Odunkapı, Türkyılmaz (İsmet İnönü Caddesi)

Saat: 09.00 – 13.00

Kesinti ID: 3521337

Mahalleler: Fevzi Paşa (847, 442, 847/1. Sokaklar), Konak (848, 846. Sokaklar)

Saat: 13.00 – 17.00

Kesinti ID: 3521340

Mahalle: Konak (Milli Kütüphane Caddesi)

Saat: 09.00 – 15.00

Urla

Kesinti ID: 3522038

Mahalle: Denizli (31, 34, 23, 64, 103, 19/1, 21, 24, 29, 30, 33, 38, 83, 83/1. Sokaklar, Denizli Caddesi, Harbiye Caddesi)

Saat: 09.30 – 15.30

Kesinti ID: 3522043

Mahalleler: Güvendik, Denizli (38/1, 38, 123, 31, 262. Sokaklar)

Saat: 09.00 – 17.00

Karaburun

Kesinti ID: 3522214

Mahalle: Sarpıncık

Saat: 09.00 – 17.00

Ödemiş

Kesinti ID: 3522288

Mahalle: Bozdağ (Kazım Dirik Caddesi)

Saat: 09.00 – 17.00

Kesinti ID: 3522293

Mahalleler:

Köfündere (Köy içi, Küme evler)

Çaylı

Yağlar (Yayla, Şemsiler Köyü iç yolu, Çayır, Denizli-Ödemiş Yolu)

Karaman (Köy civarı, Karaman Koyu iç yolu)

Umurcalı, Şemsiler (Mandal), Arkacılar (Değirmenönü, Okkataşı), Orhangazi (Köy içi, Küme evleri, iç yolu)

Saat: 09.00 – 15.00

Güzelbahçe

Kesinti ID: 3522305

Mahalleler:

Yalı (187, 286, 288, 292, 294, 296, 298, 304, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı, 358, 356, 352, 334, 332, 330, 328, 326, 324, 322, 320, 316, 314, 310, 306, 153, 177, 175, 173, 171, 169, 165, 163, 161, 179/1, 181, 183. Sokaklar, Mithatpaşa ve Abdullah Baydar Caddeleri)

Siteler (İzmir-Seferihisar Yolu)

Saat: 09.00 – 15.00

Menemen

Kesinti ID: 3522329

Mahalle: İnönü (4131 Seyrek-İzmir Caddesi, 4115/9, 4134, 4115. Sokaklar)

Saat: 14.00 – 18.00

Kesinti ID: 3522333

Mahalle: Uğur Mumcu (1293, 1297, 1298/2, 1304/2, 1300, 1302, 1318, 1304. Sokaklar)

Saat: 14.00 – 18.00

Kesinti ID: 3522335

Mahalle: Esatpaşa (Atatürk Caddesi, Şehit Ali İhsan Kalmaz Caddesi, Yüksel Kayan Caddesi, Niyazi Kaplangi Caddesi, Atatürk Geçidi, 1212. Sokak, 1. İstasyon Geçidi), Kazımpaşa

Saat: (Saat bilgisi belirtilmemiş)