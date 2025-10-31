İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 31 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 31 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 31 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor.
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 31 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Karabağlar
Kesinti ID: 3520166
Mahalle: Fahrettin Altay (65/12, 65/13, 65/15, 65/17, 65/23, 65/5, 65/6, 65/9, 65/7, 2/2, 65. Sokak)
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Tarih: 31 Ekim 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Tire
Kesinti ID: 3520197
Mahalleler:
Çiniyeri (Çiniyeri Yolu, Köy içi yolu, Türk Geçer Sokak, Ağaçlı küme evler)
Boynuyoğun (Çukuryer Küme Evleri)
Kürdüllü
Işıklı (Işıklı Köyü, Gökçen Yolu, Cumhuriyet, Atatürk Sokak, Hüseyin Efe Sokak, Küme Evler)
Dallık
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Tarih: 31 Ekim 2025
Saat: 09.00 – 12.30
Buca
Kesinti ID: 3520369
Mahalle: Kozağaç (222/2, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, 269/1, 248, 235, 232, 230/1, 230, 228/1, 228, 227, 226, 222/4, 222/3, 220, 217, 215, 213, 211/3, 211, 209. Sokaklar)
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Tarih: 31 Ekim 2025
Saat: 15.30 – 18.30
Kesinti ID: 3520377
Mahalleler:
Kozağaç (253/3, 253/2, 253/1, 253, 254, 254/1, 254/2, 256, 252/2, 252/1, 251, 253/4, 231, 231/1. Sokaklar)
Yenigün (265, 265/1, 268/1. Sokaklar)
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Tarih: 31 Ekim 2025
Saat: 09.00 – 13.00
Konak
Kesinti ID: 3521326
Mahalleler:
Tuzcu (Eşrefpaşa 774, 773, 772, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 765, 764, 762, 742. Sokaklar)
Tan (Kestelli Caddesi, Kestelli 840, 838. Sokaklar)
Şehit Nedim Tuğaltay (Eşrefpaşa Caddesi, 843, 841. Sokaklar)
Kestelli, Kahraman Mescit, Ülkü
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Tarih: 31 Ekim 2025
Saat: 13.00 – 17.00
Kesinti ID: 3521333
Mahalleler: Uğur, Yıldız (845, 442, 437, 436. Sokaklar), Fevzi Paşa (848. Sokak), Kahraman Mescit (841. Sokak, İnönü Sokak), Odunkapı, Türkyılmaz (İsmet İnönü Caddesi)
Saat: 09.00 – 13.00
Kesinti ID: 3521337
Mahalleler: Fevzi Paşa (847, 442, 847/1. Sokaklar), Konak (848, 846. Sokaklar)
Saat: 13.00 – 17.00
Kesinti ID: 3521340
Mahalle: Konak (Milli Kütüphane Caddesi)
Saat: 09.00 – 15.00
Urla
Kesinti ID: 3522038
Mahalle: Denizli (31, 34, 23, 64, 103, 19/1, 21, 24, 29, 30, 33, 38, 83, 83/1. Sokaklar, Denizli Caddesi, Harbiye Caddesi)
Saat: 09.30 – 15.30
Kesinti ID: 3522043
Mahalleler: Güvendik, Denizli (38/1, 38, 123, 31, 262. Sokaklar)
Saat: 09.00 – 17.00
Karaburun
Kesinti ID: 3522214
Mahalle: Sarpıncık
Saat: 09.00 – 17.00
Ödemiş
Kesinti ID: 3522288
Mahalle: Bozdağ (Kazım Dirik Caddesi)
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti ID: 3522293
Mahalleler:
Köfündere (Köy içi, Küme evler)
Çaylı
Yağlar (Yayla, Şemsiler Köyü iç yolu, Çayır, Denizli-Ödemiş Yolu)
Karaman (Köy civarı, Karaman Koyu iç yolu)
Umurcalı, Şemsiler (Mandal), Arkacılar (Değirmenönü, Okkataşı), Orhangazi (Köy içi, Küme evleri, iç yolu)
Saat: 09.00 – 15.00
Güzelbahçe
Kesinti ID: 3522305
Mahalleler:
Yalı (187, 286, 288, 292, 294, 296, 298, 304, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı, 358, 356, 352, 334, 332, 330, 328, 326, 324, 322, 320, 316, 314, 310, 306, 153, 177, 175, 173, 171, 169, 165, 163, 161, 179/1, 181, 183. Sokaklar, Mithatpaşa ve Abdullah Baydar Caddeleri)
Siteler (İzmir-Seferihisar Yolu)
Saat: 09.00 – 15.00
Menemen
Kesinti ID: 3522329
Mahalle: İnönü (4131 Seyrek-İzmir Caddesi, 4115/9, 4134, 4115. Sokaklar)
Saat: 14.00 – 18.00
Kesinti ID: 3522333
Mahalle: Uğur Mumcu (1293, 1297, 1298/2, 1304/2, 1300, 1302, 1318, 1304. Sokaklar)
Saat: 14.00 – 18.00
Kesinti ID: 3522335
Mahalle: Esatpaşa (Atatürk Caddesi, Şehit Ali İhsan Kalmaz Caddesi, Yüksel Kayan Caddesi, Niyazi Kaplangi Caddesi, Atatürk Geçidi, 1212. Sokak, 1. İstasyon Geçidi), Kazımpaşa
Saat: (Saat bilgisi belirtilmemiş)