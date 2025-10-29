Haberler

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 29 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 29 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 29 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor.

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

KARABAĞLAR

Şehitler Mahallesi

52/38, 52/40, 52/48, 52/49, 52/50, 52/57, 52/60, 52/61, 52/64, 52/35, 52/22, 52/1, 52/25, 52/24, 52/23, 52/26, 52/31, 52/32, 52/33 ve 52/34 sokaklarında

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 17.00

TİRE

Hisarlık Mahallesi

Selçuk – Hisarlık yolu, Hisarlık ova yolu çevresi

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 17.00

Hisarlık – Turan Mahallesi

Yuvalı ara yol, Selçuk bağlantısı

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 15.00

BUCA

Vali Rahmi Bey Mahallesi

319, 296, 298, 302 ve 317 sokaklar ile Menderes Caddesi çevresi

Barış Mahallesi

299, 337 ve 366/1 sokakları

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 12.30 – 15.30

Adatepe ve Kuruçeşme Mahalleleri

Ahmet Piriştina Caddesi ile 203 ve 205 sokakları çevresi

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 15.30 – 18.30

Yıldız Mahallesi

206 ve 242 sokakları, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi çevresi

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 12.00

DİKİLİ

Cumhuriyet Mahallesi

384, 372, 373, 374, 376, 380, 382, 384/1, 386, 387, 388 sokakları ve Şehit Aras Kılıç Caddesi çevresi

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 13.00 – 17.00

Aynı mahallede Fesleğen, Karanfil ve Ihlamur sokakları çevresi de etkilenecek.

Saat: 13.00 – 17.00

Cumhuriyet Mahallesi Site iç yolu ve Karanfil Sokak çevresi

Saat: 10.00 – 16.00

KONAK

Ulubatlı Mahallesi

2740–2748 arası sokaklar ile Toros Caddesi çevresi

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 16.00 (bazı bölgelerde 09.00 – 13.00 arası)

Altıntaş, Mecidiye, Güngör ve Barbaros Mahalleleri

Halil Rıfat Paşa Caddesi ve bağlantılı 345–380 arası sokaklar

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 – 17.00

Atilla ve Tınaztepe Mahalleleri

Eşrefpaşa, İnönü ve Rakım Erkutlu caddeleri çevresi

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 15.00

URLA

Kuşçular Mahallesi

8018, 8034, 8044, 8048, 8058 ve 8058/1 sokakları

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 17.00

KARABURUN

Sarpıncık Mahallesi

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 – 15.00

ÖDEMİŞ

Bademli, Kemenler, Mescitli ve Pirinççi Mahalleleri

Üçcevizler, Kocabağlar ve Kızılkule mevkileri

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 16.00

Yolüstü, Hürriyet, Zafer, Ocaklı, Büyükavulcuk ve Küçükavulcuk Mahalleleri

Kiraz yolu, Şehit Ali Dereli ve Atatürk Birgi yolu çevresi

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 15.00

MENEMEN

Gazi ve Kemal Atatürk Mahalleleri

7515, 7525, 7710–7721 arası sokaklar ile İstiklal Caddesi çevresi

Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 17.00

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
