İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 29 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 29 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 29 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor.
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
KARABAĞLAR
Şehitler Mahallesi
52/38, 52/40, 52/48, 52/49, 52/50, 52/57, 52/60, 52/61, 52/64, 52/35, 52/22, 52/1, 52/25, 52/24, 52/23, 52/26, 52/31, 52/32, 52/33 ve 52/34 sokaklarında
Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00
TİRE
Hisarlık Mahallesi
Selçuk – Hisarlık yolu, Hisarlık ova yolu çevresi
Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00
Hisarlık – Turan Mahallesi
Yuvalı ara yol, Selçuk bağlantısı
Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 15.00
BUCA
Vali Rahmi Bey Mahallesi
319, 296, 298, 302 ve 317 sokaklar ile Menderes Caddesi çevresi
Barış Mahallesi
299, 337 ve 366/1 sokakları
Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 12.30 – 15.30
Adatepe ve Kuruçeşme Mahalleleri
Ahmet Piriştina Caddesi ile 203 ve 205 sokakları çevresi
Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 15.30 – 18.30
Yıldız Mahallesi
206 ve 242 sokakları, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi çevresi
Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 12.00
DİKİLİ
Cumhuriyet Mahallesi
384, 372, 373, 374, 376, 380, 382, 384/1, 386, 387, 388 sokakları ve Şehit Aras Kılıç Caddesi çevresi
Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 13.00 – 17.00
Aynı mahallede Fesleğen, Karanfil ve Ihlamur sokakları çevresi de etkilenecek.
Saat: 13.00 – 17.00
Cumhuriyet Mahallesi Site iç yolu ve Karanfil Sokak çevresi
Saat: 10.00 – 16.00
KONAK
Ulubatlı Mahallesi
2740–2748 arası sokaklar ile Toros Caddesi çevresi
Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 16.00 (bazı bölgelerde 09.00 – 13.00 arası)
Altıntaş, Mecidiye, Güngör ve Barbaros Mahalleleri
Halil Rıfat Paşa Caddesi ve bağlantılı 345–380 arası sokaklar
Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 – 17.00
Atilla ve Tınaztepe Mahalleleri
Eşrefpaşa, İnönü ve Rakım Erkutlu caddeleri çevresi
Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 15.00
URLA
Kuşçular Mahallesi
8018, 8034, 8044, 8048, 8058 ve 8058/1 sokakları
Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00
KARABURUN
Sarpıncık Mahallesi
Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 – 15.00
ÖDEMİŞ
Bademli, Kemenler, Mescitli ve Pirinççi Mahalleleri
Üçcevizler, Kocabağlar ve Kızılkule mevkileri
Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 16.00
Yolüstü, Hürriyet, Zafer, Ocaklı, Büyükavulcuk ve Küçükavulcuk Mahalleleri
Kiraz yolu, Şehit Ali Dereli ve Atatürk Birgi yolu çevresi
Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 15.00
MENEMEN
Gazi ve Kemal Atatürk Mahalleleri
7515, 7525, 7710–7721 arası sokaklar ile İstiklal Caddesi çevresi
Çalışma Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00