Haberler

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 28 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 28 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor.

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Buca

Adatepe Mahallesi (Erdem Caddesi, 60. Sokak, 63. Sokak)

Atatürk Mahallesi (63/3. Sokak, 63/2. Sokak, 206. Sokak)

Saat: 10.00 - 14.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3518177

Yaylacık Mahallesi (181/1. Sokak, 191/8, 181/7, 190/3. Sokak, 190. Sokak, 186/6. Sokak, 186/5. Sokak, 186/4. Sokak, 186. Sokak, 184. Sokak, 181/6. Sokak, 181/3. Sokak, 181/2. Sokak, 173. Sokak, 181/4. Sokak)

Saat: 10.00 - 10.15

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520019

Kaynaklar Merkez Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi, Yıldızlar Mahallesi (2205. Sokak) dâhil çeşitli sokaklarda

Saat: 10.00 - 16.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520026

Kaynaklar Merkez Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi

Saat: 09.00 - 16.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520033

Barış Mahallesi (337. Sokak, 366/1. Sokak, Menderes Caddesi, 299. Sokak)

Vali Rahmi Bey Mahallesi (296. Sokak, 298. Sokak, 302. Sokak, 317. Sokak, 319. Sokak)

Saat: 12.30 - 15.30

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520348

Kuruçeşme Mahallesi (205/34. Sokak, Doğuş Ahmet Priştina, 205/7. Sokak, 205/6. Sokak, 205/5. Sokak, 205/41. Sokak, 205/40. Sokak, 205/36. Sokak, 203/20. Sokak, 203/29. Sokak, 203/33. Sokak, 203/41. Sokak, 203/45. Sokak, 203/47. Sokak, 203/49. Sokak, 205/13. Sokak, 205/2. Sokak, 205/26. Sokak, 205/3. Sokak)

Adatepe Mahallesi

Saat: 15.30 - 18.30

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520362

Yıldız Mahallesi (206/33. Sokak, Hoca Ahmet Yesevi, 206/31. Sokak, 242/16. Sokak, 206/64. Sokak, 206/43. Sokak, 206/42. Sokak, 206/41. Sokak, 206/37. Sokak, 206/36. Sokak, 206/35. Sokak, 206/34. Sokak)

Saat: 09.00 - 12.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520364

Menemen

Uğur Mumcu Mahallesi (1297. Sokak, 1297/1. Sokak, Gaffar Okkan, 1282. Sokak, 1286/1. Sokak, 1292. Sokak, 1295. Sokak, 1295/1, 1252. Sokak)

Esatpaşa Mahallesi (1200-1215. Sokaklar, İzmir-Çanakkale Yolu)

İsmet İnönü Mahallesi (1250-1286. Sokaklar arası)

Saat: 09.00 - 15.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3519193

Bornova

Erzene Mahallesi (8. Sokak, 33/1. Sokak, 31. Sokak, 23/1, 23. Sokak, 22. Sokak, 21. Sokak, 19. Sokak, 18. Sokak, 17. Sokak, Yüzbaşı İbrahim Hakkı, 8/1. Sokak)

Saat: 09.00 - 14.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3519285

Karabağlar

Şehitler Mahallesi (52/34. Sokak, 52/24. Sokak, 52/25. Sokak, 52/26. Sokak, 52/31. Sokak, 52/32. Sokak, 52/33. Sokak, 52/35. Sokak, 52/38. Sokak, 52/40. Sokak, 52/48. Sokak, 52/49. Sokak, 52/50. Sokak, 52/57. Sokak, 52/60. Sokak, 52/61. Sokak, 52/64. Sokak, 52/1. Sokak, 52/22. Sokak, 52/23. Sokak)

Saat: 09.00 - 17.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520041

Tire

Hisarlık Mahallesi (Hisarlık Yolu, Selçuk Hisarlık Ova Yolu)

Saat: 09.00 - 17.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520175

Hisarlık Mahallesi (Selçuk Ara Yol, Yuvalı Mevkii)

Turan Mahallesi

Saat: 09.00 - 15.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520176

Dikili

Cumhuriyet Mahallesi (373. Sokak, 372. Sokak, 386. Sokak, Şehit Aras Kılıç, 388. Sokak, 387. Sokak, 384. Sokak, 382. Sokak, 380. Sokak, 376. Sokak, 374. Sokak)

Saat: 13.00 - 17.00

Kesinti ID: 3520564

Cumhuriyet Mahallesi (Ihlamur Sokak, Fulya Sokak, Fesleğen Sokak, 405/1, 405/2, 390. Sokak, 427/2. Sokak, Turan Dursun, Karanfil Sokak)

Saat: 13.00 - 17.00

Kesinti ID: 3520567

Cumhuriyet Mahallesi (Site İçi Yolu, Karanfil Sokak, Ihlamur, 376. Sokak)

Saat: 10.00 - 16.00

Kesinti ID: 3520568

Konak

Ulubatlı Mahallesi (2740-2748. Sokaklar, Toros Caddesi)

Saat: 09.00 - 16.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID'leri: 3521283, 3521305, 3521310

Güngör Mahallesi (379. Sokak, 380. Sokak, Halil Rıfat Paşa Caddesi, 376. Sokak, 377. Sokak, 378. Sokak)

Mecidiye Mahallesi

Barbaros Mahallesi (345-353. Sokaklar arası)

Altıntaş Mahallesi (Halil Rıfat Paşa, 352. Sokak, 369. Sokak)

Saat: Bilgi eksik

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3521315

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan fotoğraf
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
569 yıllık camiye yıldırım düştü

Büyük panik! 569 yıllık tarihi camiye yıldırım böyle düştü
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü

İstanbul'da ender görünen anlar! Dev binanın tepesine yıldırım düştü
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.