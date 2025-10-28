İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Buca

Adatepe Mahallesi (Erdem Caddesi, 60. Sokak, 63. Sokak)

Atatürk Mahallesi (63/3. Sokak, 63/2. Sokak, 206. Sokak)

Saat: 10.00 - 14.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3518177

Yaylacık Mahallesi (181/1. Sokak, 191/8, 181/7, 190/3. Sokak, 190. Sokak, 186/6. Sokak, 186/5. Sokak, 186/4. Sokak, 186. Sokak, 184. Sokak, 181/6. Sokak, 181/3. Sokak, 181/2. Sokak, 173. Sokak, 181/4. Sokak)

Saat: 10.00 - 10.15

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520019

Kaynaklar Merkez Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi, Yıldızlar Mahallesi (2205. Sokak) dâhil çeşitli sokaklarda

Saat: 10.00 - 16.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520026

Kaynaklar Merkez Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi

Saat: 09.00 - 16.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520033

Barış Mahallesi (337. Sokak, 366/1. Sokak, Menderes Caddesi, 299. Sokak)

Vali Rahmi Bey Mahallesi (296. Sokak, 298. Sokak, 302. Sokak, 317. Sokak, 319. Sokak)

Saat: 12.30 - 15.30

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520348

Kuruçeşme Mahallesi (205/34. Sokak, Doğuş Ahmet Priştina, 205/7. Sokak, 205/6. Sokak, 205/5. Sokak, 205/41. Sokak, 205/40. Sokak, 205/36. Sokak, 203/20. Sokak, 203/29. Sokak, 203/33. Sokak, 203/41. Sokak, 203/45. Sokak, 203/47. Sokak, 203/49. Sokak, 205/13. Sokak, 205/2. Sokak, 205/26. Sokak, 205/3. Sokak)

Adatepe Mahallesi

Saat: 15.30 - 18.30

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520362

Yıldız Mahallesi (206/33. Sokak, Hoca Ahmet Yesevi, 206/31. Sokak, 242/16. Sokak, 206/64. Sokak, 206/43. Sokak, 206/42. Sokak, 206/41. Sokak, 206/37. Sokak, 206/36. Sokak, 206/35. Sokak, 206/34. Sokak)

Saat: 09.00 - 12.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520364

Menemen

Uğur Mumcu Mahallesi (1297. Sokak, 1297/1. Sokak, Gaffar Okkan, 1282. Sokak, 1286/1. Sokak, 1292. Sokak, 1295. Sokak, 1295/1, 1252. Sokak)

Esatpaşa Mahallesi (1200-1215. Sokaklar, İzmir-Çanakkale Yolu)

İsmet İnönü Mahallesi (1250-1286. Sokaklar arası)

Saat: 09.00 - 15.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3519193

Bornova

Erzene Mahallesi (8. Sokak, 33/1. Sokak, 31. Sokak, 23/1, 23. Sokak, 22. Sokak, 21. Sokak, 19. Sokak, 18. Sokak, 17. Sokak, Yüzbaşı İbrahim Hakkı, 8/1. Sokak)

Saat: 09.00 - 14.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3519285

Karabağlar

Şehitler Mahallesi (52/34. Sokak, 52/24. Sokak, 52/25. Sokak, 52/26. Sokak, 52/31. Sokak, 52/32. Sokak, 52/33. Sokak, 52/35. Sokak, 52/38. Sokak, 52/40. Sokak, 52/48. Sokak, 52/49. Sokak, 52/50. Sokak, 52/57. Sokak, 52/60. Sokak, 52/61. Sokak, 52/64. Sokak, 52/1. Sokak, 52/22. Sokak, 52/23. Sokak)

Saat: 09.00 - 17.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520041

Tire

Hisarlık Mahallesi (Hisarlık Yolu, Selçuk Hisarlık Ova Yolu)

Saat: 09.00 - 17.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520175

Hisarlık Mahallesi (Selçuk Ara Yol, Yuvalı Mevkii)

Turan Mahallesi

Saat: 09.00 - 15.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3520176

Dikili

Cumhuriyet Mahallesi (373. Sokak, 372. Sokak, 386. Sokak, Şehit Aras Kılıç, 388. Sokak, 387. Sokak, 384. Sokak, 382. Sokak, 380. Sokak, 376. Sokak, 374. Sokak)

Saat: 13.00 - 17.00

Kesinti ID: 3520564

Cumhuriyet Mahallesi (Ihlamur Sokak, Fulya Sokak, Fesleğen Sokak, 405/1, 405/2, 390. Sokak, 427/2. Sokak, Turan Dursun, Karanfil Sokak)

Saat: 13.00 - 17.00

Kesinti ID: 3520567

Cumhuriyet Mahallesi (Site İçi Yolu, Karanfil Sokak, Ihlamur, 376. Sokak)

Saat: 10.00 - 16.00

Kesinti ID: 3520568

Konak

Ulubatlı Mahallesi (2740-2748. Sokaklar, Toros Caddesi)

Saat: 09.00 - 16.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID'leri: 3521283, 3521305, 3521310

Güngör Mahallesi (379. Sokak, 380. Sokak, Halil Rıfat Paşa Caddesi, 376. Sokak, 377. Sokak, 378. Sokak)

Mecidiye Mahallesi

Barbaros Mahallesi (345-353. Sokaklar arası)

Altıntaş Mahallesi (Halil Rıfat Paşa, 352. Sokak, 369. Sokak)

Saat: Bilgi eksik

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3521315