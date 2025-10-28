İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 28 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 28 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor.
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Buca
Adatepe Mahallesi (Erdem Caddesi, 60. Sokak, 63. Sokak)
Atatürk Mahallesi (63/3. Sokak, 63/2. Sokak, 206. Sokak)
Saat: 10.00 - 14.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3518177
Yaylacık Mahallesi (181/1. Sokak, 191/8, 181/7, 190/3. Sokak, 190. Sokak, 186/6. Sokak, 186/5. Sokak, 186/4. Sokak, 186. Sokak, 184. Sokak, 181/6. Sokak, 181/3. Sokak, 181/2. Sokak, 173. Sokak, 181/4. Sokak)
Saat: 10.00 - 10.15
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3520019
Kaynaklar Merkez Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi, Yıldızlar Mahallesi (2205. Sokak) dâhil çeşitli sokaklarda
Saat: 10.00 - 16.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3520026
Kaynaklar Merkez Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi
Saat: 09.00 - 16.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3520033
Barış Mahallesi (337. Sokak, 366/1. Sokak, Menderes Caddesi, 299. Sokak)
Vali Rahmi Bey Mahallesi (296. Sokak, 298. Sokak, 302. Sokak, 317. Sokak, 319. Sokak)
Saat: 12.30 - 15.30
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3520348
Kuruçeşme Mahallesi (205/34. Sokak, Doğuş Ahmet Priştina, 205/7. Sokak, 205/6. Sokak, 205/5. Sokak, 205/41. Sokak, 205/40. Sokak, 205/36. Sokak, 203/20. Sokak, 203/29. Sokak, 203/33. Sokak, 203/41. Sokak, 203/45. Sokak, 203/47. Sokak, 203/49. Sokak, 205/13. Sokak, 205/2. Sokak, 205/26. Sokak, 205/3. Sokak)
Adatepe Mahallesi
Saat: 15.30 - 18.30
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3520362
Yıldız Mahallesi (206/33. Sokak, Hoca Ahmet Yesevi, 206/31. Sokak, 242/16. Sokak, 206/64. Sokak, 206/43. Sokak, 206/42. Sokak, 206/41. Sokak, 206/37. Sokak, 206/36. Sokak, 206/35. Sokak, 206/34. Sokak)
Saat: 09.00 - 12.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3520364
Menemen
Uğur Mumcu Mahallesi (1297. Sokak, 1297/1. Sokak, Gaffar Okkan, 1282. Sokak, 1286/1. Sokak, 1292. Sokak, 1295. Sokak, 1295/1, 1252. Sokak)
Esatpaşa Mahallesi (1200-1215. Sokaklar, İzmir-Çanakkale Yolu)
İsmet İnönü Mahallesi (1250-1286. Sokaklar arası)
Saat: 09.00 - 15.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3519193
Bornova
Erzene Mahallesi (8. Sokak, 33/1. Sokak, 31. Sokak, 23/1, 23. Sokak, 22. Sokak, 21. Sokak, 19. Sokak, 18. Sokak, 17. Sokak, Yüzbaşı İbrahim Hakkı, 8/1. Sokak)
Saat: 09.00 - 14.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3519285
Karabağlar
Şehitler Mahallesi (52/34. Sokak, 52/24. Sokak, 52/25. Sokak, 52/26. Sokak, 52/31. Sokak, 52/32. Sokak, 52/33. Sokak, 52/35. Sokak, 52/38. Sokak, 52/40. Sokak, 52/48. Sokak, 52/49. Sokak, 52/50. Sokak, 52/57. Sokak, 52/60. Sokak, 52/61. Sokak, 52/64. Sokak, 52/1. Sokak, 52/22. Sokak, 52/23. Sokak)
Saat: 09.00 - 17.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3520041
Tire
Hisarlık Mahallesi (Hisarlık Yolu, Selçuk Hisarlık Ova Yolu)
Saat: 09.00 - 17.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3520175
Hisarlık Mahallesi (Selçuk Ara Yol, Yuvalı Mevkii)
Turan Mahallesi
Saat: 09.00 - 15.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3520176
Dikili
Cumhuriyet Mahallesi (373. Sokak, 372. Sokak, 386. Sokak, Şehit Aras Kılıç, 388. Sokak, 387. Sokak, 384. Sokak, 382. Sokak, 380. Sokak, 376. Sokak, 374. Sokak)
Saat: 13.00 - 17.00
Kesinti ID: 3520564
Cumhuriyet Mahallesi (Ihlamur Sokak, Fulya Sokak, Fesleğen Sokak, 405/1, 405/2, 390. Sokak, 427/2. Sokak, Turan Dursun, Karanfil Sokak)
Saat: 13.00 - 17.00
Kesinti ID: 3520567
Cumhuriyet Mahallesi (Site İçi Yolu, Karanfil Sokak, Ihlamur, 376. Sokak)
Saat: 10.00 - 16.00
Kesinti ID: 3520568
Konak
Ulubatlı Mahallesi (2740-2748. Sokaklar, Toros Caddesi)
Saat: 09.00 - 16.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID'leri: 3521283, 3521305, 3521310
Güngör Mahallesi (379. Sokak, 380. Sokak, Halil Rıfat Paşa Caddesi, 376. Sokak, 377. Sokak, 378. Sokak)
Mecidiye Mahallesi
Barbaros Mahallesi (345-353. Sokaklar arası)
Altıntaş Mahallesi (Halil Rıfat Paşa, 352. Sokak, 369. Sokak)
Saat: Bilgi eksik
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3521315