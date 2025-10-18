İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 18 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 18 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
MENEMEN / İZMİR
Çalışma Türü: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat: 10.00 – 15.00
Kesinti ID: 3507129
Mahalleler ve Sokaklar:
İsmet İnönü Mahallesi (1251. Sokak, 1253. Sokak, Gaffar Okkan)
Uğur Mumcu Mahallesi (1286/1. Sokak, 1286. Sokak, 1282. Sokak, 1252. Sokak, 1250. Sokak, 1292. Sokak, 1295. Sokak, 1295/1. Sokak, 1297. Sokak, 1297/1. Sokak)
DİKİLİ / İZMİR
Çalışma Türü: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat: 09.00 – 14.00
Kesinti ID: 3512325
Mahalleler ve Sokaklar:
Kabakum Mahallesi (466/1. Sokak, İpek Dutlu, 466/2. Sokak)
Cumhuriyet Mahallesi (485. Sokak, 487. Sokak, 491. Sokak, Uğur Mumcu Caddesi, 472. Sokak, 466. Sokak, 465. Sokak, 464. Sokak, 482. Sokak, 480. Sokak, 478. Sokak, 476. Sokak, 475. Sokak, 474. Sokak, 473. Sokak, 483/1. Sokak)
DİKİLİ / İZMİR
Çalışma Türü: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat: 09.00 – 14.00
Kesinti ID: 3512326
Mahalleler ve Sokaklar:
Cumhuriyet Mahallesi (Uğur Mumcu Caddesi, 465. Sokak, 475. Sokak, 478. Sokak)
DİKİLİ / İZMİR
Çalışma Türü: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat: 09.00 – 15.00
Kesinti ID: 3512328
Mahalleler ve Sokaklar:
Mazılı Mahallesi (Mazılı 5, Mazılı 2, Mazılı 1, Kıroba Köyü İç Yolu, Kıroba Köyü, Kıroba 1, Mazılı 3, Cumhuriyet, Mazılı 3)
Kıroba Mahallesi (Kıroba Atatürk)
TİRE / İZMİR
Çalışma Türü: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat: 09.00 – 17.00
Kesinti ID: 3512493
Mahalleler ve Bölgeler:
Topalak Mahallesi (Topalak Köy Yolu)
Akmescit Mahallesi
Ortaköy Mahallesi (Ortaköy Yayla)
Başköy Mahallesi (Yeşildere)
NARLIDERE / İZMİR
Çalışma Türü: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat: 09.00 – 15.00
Kesinti ID: 3512511
Mahalleler ve Sokaklar:
Çamtepe Mahallesi (Çağatay Sokak)
BALÇOVA / İZMİR
Çalışma Türü: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat: 09.00 – 15.00
Kesinti ID: 3512553
Mahalleler ve Sokaklar:
İnciraltı Mahallesi (Şebnem Sokak, Yağmur Çıkmazı, Yağmur Sokak, Sandal Sokak, Pelikan Sokak)
KONAK / İZMİR
Çalışma Türü: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat: 09.00 – 16.00
Kesinti ID: 3513145
Mahalleler ve Bölgeler:
Çınarlı Mahallesi
Umurbey Mahallesi (Halkapınar Kavşağı, Liman)
BALÇOVA / İZMİR
Çalışma Türü: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saat: 10.00 – 16.00
Kesinti ID: 3513180
Mahalleler:
İnciraltı Mahallesi