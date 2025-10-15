İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 15 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 15 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Kesinti ID: 3506454
İl / İlçe: İzmir - Dikili
Etkilenen Bölge: Salihler Mahallesi (Salihler 4, Danışman, Salihler 12/1 Sokak, Salihler Köyü, Salihler Kurtuluş, Salihler Cumhuriyet, Salihler 6, Salihler 5)
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 15.00
Kesinti ID: 3506457
İl / İlçe: İzmir - Dikili
Etkilenen Bölge: Salihler Mahallesi (Salihler 12/1 Sokak, Salihler Köyü, Salihler Kurtuluş, Salihler 9, Salihler 8, Salihler 14)
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 - 14.00
Kesinti ID: 3507406
İl / İlçe: İzmir - Kemalpaşa
Etkilenen Bölge: Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi (9171., 9237., 9251. Sokaklar, Celal Bayar Bulvarı, Mustafa İsmet İnönü Caddesi, Necdet Bukey Caddesi, 200/1. Sokak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, 9200., 9196. Sokaklar)
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 15.00
Kesinti ID: 3508554
İl / İlçe: İzmir - Karşıyaka
Etkilenen Bölge: Bostanlı Mahallesi (Yalı, Hüseyin Yurttaş Sokak, Mehmet Akif Kinay Sokak, Muharrem Candaş Sokak, Prof. Dr. Yusuf Vardar Sokak, 1786/1. Sokak, 2009. Sokak, Cemal Gürsel Caddesi, Dr. Mehmet Ziyaettin Ertemer Sokak)
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 - 16.00
Kesinti ID: 3508557
İl / İlçe: İzmir - Karşıyaka
Etkilenen Bölge: Bostanlı Mahallesi (İsmail Sivri Sokak, Nebil Susup Sokak, Ceyhan Gür Sokak, Cemal Gürsel Caddesi, 2010. Sokak, 2009. Sokak, 1790., 1789., 1788. Sokaklar, Adnan Soygun Park İçi Yolu)
Durum: Planlandı
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 - 16.00