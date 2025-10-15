İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Kesinti ID: 3506454

İl / İlçe: İzmir - Dikili

Etkilenen Bölge: Salihler Mahallesi (Salihler 4, Danışman, Salihler 12/1 Sokak, Salihler Köyü, Salihler Kurtuluş, Salihler Cumhuriyet, Salihler 6, Salihler 5)

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 15.00

Kesinti ID: 3506457

İl / İlçe: İzmir - Dikili

Etkilenen Bölge: Salihler Mahallesi (Salihler 12/1 Sokak, Salihler Köyü, Salihler Kurtuluş, Salihler 9, Salihler 8, Salihler 14)

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 - 14.00

Kesinti ID: 3507406

İl / İlçe: İzmir - Kemalpaşa

Etkilenen Bölge: Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi (9171., 9237., 9251. Sokaklar, Celal Bayar Bulvarı, Mustafa İsmet İnönü Caddesi, Necdet Bukey Caddesi, 200/1. Sokak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, 9200., 9196. Sokaklar)

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 15.00

Kesinti ID: 3508554

İl / İlçe: İzmir - Karşıyaka

Etkilenen Bölge: Bostanlı Mahallesi (Yalı, Hüseyin Yurttaş Sokak, Mehmet Akif Kinay Sokak, Muharrem Candaş Sokak, Prof. Dr. Yusuf Vardar Sokak, 1786/1. Sokak, 2009. Sokak, Cemal Gürsel Caddesi, Dr. Mehmet Ziyaettin Ertemer Sokak)

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 - 16.00

Kesinti ID: 3508557

İl / İlçe: İzmir - Karşıyaka

Etkilenen Bölge: Bostanlı Mahallesi (İsmail Sivri Sokak, Nebil Susup Sokak, Ceyhan Gür Sokak, Cemal Gürsel Caddesi, 2010. Sokak, 2009. Sokak, 1790., 1789., 1788. Sokaklar, Adnan Soygun Park İçi Yolu)

Durum: Planlandı

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 - 16.00