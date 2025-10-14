İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Dikili İlçesi

Mahalle: Bahçeli

Etkilenen Sokaklar: Bahçeli 10 Koy Yolu, Seher, İzmir Çanakkale Yolu, Bahçeli Köyü İç Yolu, Bahçeli Köyü, Bahçeli Atatürk, Bahçeli 3, Bahçeli İstiklal, Bahçeli Vatan

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 15.00

Durum: Planlı kesinti

Dikili İlçesi

Mahalle: Bahçeli

Etkilenen Sokaklar: Bahçeli İstiklal, Bahçeli Köyü İç Yolu, Bahçeli 8. Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 15.00

Durum: Planlı kesinti

Buca İlçesi

Mahalle : Barış

Etkilenen Sokaklar: 366/1. Sokak, 337. Sokak, 299. Sokak

Mahalle: Vali Rahmi Bey

Etkilenen Sokaklar: Menderes Caddesi, 319. Sokak, 317. Sokak, 302. Sokak, 296. Sokak, 298. Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 – 16.00

Durum: Planlı kesinti

Bergama İlçesi

Mahalle: Zeytindağ

Etkilenen Sokaklar: Korutürk Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 15.00

Durum: Planlı kesinti

Urla İlçesi

Mahalle: Kuşçular

Etkilenen Sokaklar: 8018. Sokak, 8058/1. Sokak, 8058. Sokak, 8034. Sokak, 8044. Sokak, 8048. Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 – 16.00

Durum: Planlı kesinti

Karşıyaka İlçesi

Mahalle: Aksoy

Etkilenen Sokaklar: Yalı, Hasan Tahsin Abakan Sokak, Park İçi Yolu, 1780. Sokak, Girne Bulvarı

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 15.00

Durum: Planlı kesinti

Karşıyaka İlçesi

Mahalle: Dedebaşı

Etkilenen Sokaklar: 6111/2. Sokak, 6103. Sokak, 6104. Sokak, 6105. Sokak, 6106. Sokak, 6107. Sokak, 6108. Sokak, 6111. Sokak, 6111/3. Sokak, 6112. Sokak, 6116/1. Sokak, 6116/2. Sokak, 6116/3. Sokak, 6116/4. Sokak, 6116/5. Sokak, 6116. Sokak, Ordu Bulvarı

Mahalle: Fikri Altay

Etkilenen Sokak: 6195. Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 16.00

Durum: Planlı kesinti

Tire İlçesi

Mahalle: İhsaniye

Mahalle: Adnan Menderes (Gökçen Yolu, Benli Tepe)

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 10.00 – 16.00

Durum: Planlı kesinti

Foça İlçesi

Mahalle: Yenibağarası

Etkilenen Sokaklar: 1018, 1010/1, Yeni Foça, 1014. Sokak, 1011. Sokak, 1010/2, 1010. Sokak, 1009. Sokak, 1008. Sokak, 1007. Sokak, 1006, 1020, 1008/1

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 01.00 – 01.30

Durum: Planlı kesinti

Konak İlçesi

Mahalle: Murat Reis

Etkilenen Sokaklar: 232, 233, 240, 242, 244, 245, 246, 247, 251, 255, 255/1, 255/2, 255/3, 258, 269, Şehit Ceysu Ceylan, 223, 201, 199, 184, 183, 156, 137, 227, 229, 230, 231

Mahalle: Piri Reis

Etkilenen Sokaklar: 269/2, 269/4, 269/5, 271, 285, 285/1, 285/2, 298, 324, Piri Reis Parkı İçi Yolu, İnönü Caddesi, 200, 249, 269/1

Mahalle: Arap Hasan

Etkilenen Sokaklar: 235, 235/1, 236, 237, 238, 239, 252, 259, 260, 261, 264, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Tanju Okan Parkı İçi Yolu, İnönü

Mahalle: Kılıç Reis – 329. Sokak

Mahalle: Çankaya – 136. ve 131. Sokaklar

Mahalle: Bahçelievler – 326, 327, 328, 502/2. Sokaklar

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 16.00

Durum: Planlı kesinti

Karabağlar İlçesi

Mahalle: Arap Hasan

Etkilenen Sokaklar: Şehit Ceysu Ceylan, 235, 235/1, 236, 237, 238, 259, Tanju Okan Parkı İçi Yolu, İnönü Caddesi

Mahalle: Murat Reis

Etkilenen Sokak: İnönü Caddesi

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat: 09.00 – 16.00

Durum: Planlı kesinti