İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Dikili İlçesi
Mahalle: Bahçeli
Etkilenen Sokaklar: Bahçeli 10 Koy Yolu, Seher, İzmir Çanakkale Yolu, Bahçeli Köyü İç Yolu, Bahçeli Köyü, Bahçeli Atatürk, Bahçeli 3, Bahçeli İstiklal, Bahçeli Vatan
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 15.00
Durum: Planlı kesinti
Dikili İlçesi
Mahalle: Bahçeli
Etkilenen Sokaklar: Bahçeli İstiklal, Bahçeli Köyü İç Yolu, Bahçeli 8. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 15.00
Durum: Planlı kesinti
Buca İlçesi
Mahalle: Barış
Etkilenen Sokaklar: 366/1. Sokak, 337. Sokak, 299. Sokak
Mahalle: Vali Rahmi Bey
Etkilenen Sokaklar: Menderes Caddesi, 319. Sokak, 317. Sokak, 302. Sokak, 296. Sokak, 298. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 – 16.00
Durum: Planlı kesinti
Bergama İlçesi
Mahalle: Zeytindağ
Etkilenen Sokaklar: Korutürk Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 15.00
Durum: Planlı kesinti
Urla İlçesi
Mahalle: Kuşçular
Etkilenen Sokaklar: 8018. Sokak, 8058/1. Sokak, 8058. Sokak, 8034. Sokak, 8044. Sokak, 8048. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 – 16.00
Durum: Planlı kesinti
Karşıyaka İlçesi
Mahalle: Aksoy
Etkilenen Sokaklar: Yalı, Hasan Tahsin Abakan Sokak, Park İçi Yolu, 1780. Sokak, Girne Bulvarı
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 15.00
Durum: Planlı kesinti
Karşıyaka İlçesi
Mahalle: Dedebaşı
Etkilenen Sokaklar: 6111/2. Sokak, 6103. Sokak, 6104. Sokak, 6105. Sokak, 6106. Sokak, 6107. Sokak, 6108. Sokak, 6111. Sokak, 6111/3. Sokak, 6112. Sokak, 6116/1. Sokak, 6116/2. Sokak, 6116/3. Sokak, 6116/4. Sokak, 6116/5. Sokak, 6116. Sokak, Ordu Bulvarı
Mahalle: Fikri Altay
Etkilenen Sokak: 6195. Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 16.00
Durum: Planlı kesinti
Tire İlçesi
Mahalle: İhsaniye
Mahalle: Adnan Menderes (Gökçen Yolu, Benli Tepe)
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 10.00 – 16.00
Durum: Planlı kesinti
Foça İlçesi
Mahalle: Yenibağarası
Etkilenen Sokaklar: 1018, 1010/1, Yeni Foça, 1014. Sokak, 1011. Sokak, 1010/2, 1010. Sokak, 1009. Sokak, 1008. Sokak, 1007. Sokak, 1006, 1020, 1008/1
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 01.00 – 01.30
Durum: Planlı kesinti
Konak İlçesi
Mahalle: Murat Reis
Etkilenen Sokaklar: 232, 233, 240, 242, 244, 245, 246, 247, 251, 255, 255/1, 255/2, 255/3, 258, 269, Şehit Ceysu Ceylan, 223, 201, 199, 184, 183, 156, 137, 227, 229, 230, 231
Mahalle: Piri Reis
Etkilenen Sokaklar: 269/2, 269/4, 269/5, 271, 285, 285/1, 285/2, 298, 324, Piri Reis Parkı İçi Yolu, İnönü Caddesi, 200, 249, 269/1
Mahalle: Arap Hasan
Etkilenen Sokaklar: 235, 235/1, 236, 237, 238, 239, 252, 259, 260, 261, 264, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Tanju Okan Parkı İçi Yolu, İnönü
Mahalle: Kılıç Reis – 329. Sokak
Mahalle: Çankaya – 136. ve 131. Sokaklar
Mahalle: Bahçelievler – 326, 327, 328, 502/2. Sokaklar
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 16.00
Durum: Planlı kesinti
Karabağlar İlçesi
Mahalle: Arap Hasan
Etkilenen Sokaklar: Şehit Ceysu Ceylan, 235, 235/1, 236, 237, 238, 259, Tanju Okan Parkı İçi Yolu, İnönü Caddesi
Mahalle: Murat Reis
Etkilenen Sokak: İnönü Caddesi
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat: 09.00 – 16.00
Durum: Planlı kesinti