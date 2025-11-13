İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13-14 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 13 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 13 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
DİKİLİ
Gazipaşa Mahallesi
71, 71/4, Yakamoz 61/3, 71/1
Tarih: 13 Kasım 2025
Saat: 13.00 – 16.00
Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Salimbey Mahallesi
77/2, 77/1
Tarih: 13 Kasım 2025
Saat: 13.00 – 16.00
Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Gazipaşa Mahallesi
Yakamoz 71/3, 61/3, 71/2, Begonya 77, 61/1, 61/2, 71, 75, 79. Sokak
Tarih: 13 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 15.00
Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
GÜZELBAHÇE
Yalı Mahallesi
135. Sokak
Tarih: 13 Kasım 2025
Saat: 12.00 – 14.00
Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÇİĞLİ
Esentepe Mahallesi
8809/4. Sokak
Küçük Çiğli Mahallesi
8718, 8783/1, 8717, 8783/3, 8716, 8716/1, Anadolu Caddesi, 8715/2, 8715/1, 8715, 8714/2, 8714/1, 8714, 8704/2, 8704
Tarih: 13 Kasım 2025
Saat: 01.30 – 02.00
Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BUCA
Menderes Mahallesi
118/3, 136/1, 144, 144/2, 144/3, 144/4, 156, 146/7, 147, Adnan Kahveci Caddesi, 149/1, 152, 152/1, 154/1, 155, 156, 157, 157/1, 157/2, 353, Dr. Hüseyin Fahrettin Mayda, Gazi Osman Paşa Caddesi, Halk Caddesi, Menderes Caddesi, Seyfi Demirsoy Caddesi, 118, 118/1, 122/1
Vali Rahmi Bey Mahallesi
130. Sokak
Yaylacık Mahallesi
44/1, Başarı
Hürriyet Mahallesi
431/4, 432, 433, 435, 438, 431/6, 431, 431/1, 431/2, 431/3
Adatepe Mahallesi
34, 40, 47, Başarı Caddesi
Barış Mahallesi
Çaldıran Mahallesi
433/1, 433/14, 433/2, 433/22, 433/23, 433/25, 433/3, 433/4, 433/5, 433/6, 433/9, 3591/2, 433/3, 433/15, 433/12
Tarih: 13 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Adatepe Mahallesi
34, Başarı Caddesi, 47, 40
Yaylacık Mahallesi
Başarı, 44/1
Tarih: 13 Kasım 2025
Saat: 10.00 – 16.00
Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BAYRAKLI
Çiçek Mahallesi
1638/1, 1637/2, 1638/2, İsmail Karaca, İsmail Karaca Sokak, Şehit Hakan Uysal Caddesi
Tarih: 13 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 15.00
Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARŞIYAKA
Aksoy Mahallesi
Fazıl Bey Caddesi, 1768, 1767, 1759, 1756, 1754, 1753, 1748/1, 1748, 1735, 1671
Tarih: 13 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 15.00
Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BORNOVA
Laka Mahallesi
Zambak Sokak, Gül Sokak
Tarih: 13 Kasım 2025
Saat: 10.00 – 16.00