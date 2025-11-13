Haberler

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13-14 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 13 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 13 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

DİKİLİ

Gazipaşa Mahallesi

71, 71/4, Yakamoz 61/3, 71/1

Tarih: 13 Kasım 2025

Saat: 13.00 – 16.00

Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Salimbey Mahallesi

77/2, 77/1

Tarih: 13 Kasım 2025

Saat: 13.00 – 16.00

Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Gazipaşa Mahallesi

Yakamoz 71/3, 61/3, 71/2, Begonya 77, 61/1, 61/2, 71, 75, 79. Sokak

Tarih: 13 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 15.00

Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

GÜZELBAHÇE

Yalı Mahallesi

135. Sokak

Tarih: 13 Kasım 2025

Saat: 12.00 – 14.00

Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

ÇİĞLİ

Esentepe Mahallesi

8809/4. Sokak

Küçük Çiğli Mahallesi

8718, 8783/1, 8717, 8783/3, 8716, 8716/1, Anadolu Caddesi, 8715/2, 8715/1, 8715, 8714/2, 8714/1, 8714, 8704/2, 8704

Tarih: 13 Kasım 2025

Saat: 01.30 – 02.00

Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

BUCA

Menderes Mahallesi

118/3, 136/1, 144, 144/2, 144/3, 144/4, 156, 146/7, 147, Adnan Kahveci Caddesi, 149/1, 152, 152/1, 154/1, 155, 156, 157, 157/1, 157/2, 353, Dr. Hüseyin Fahrettin Mayda, Gazi Osman Paşa Caddesi, Halk Caddesi, Menderes Caddesi, Seyfi Demirsoy Caddesi, 118, 118/1, 122/1

Vali Rahmi Bey Mahallesi

130. Sokak

Yaylacık Mahallesi

44/1, Başarı

Hürriyet Mahallesi

431/4, 432, 433, 435, 438, 431/6, 431, 431/1, 431/2, 431/3

Adatepe Mahallesi

34, 40, 47, Başarı Caddesi

Barış Mahallesi

Çaldıran Mahallesi

433/1, 433/14, 433/2, 433/22, 433/23, 433/25, 433/3, 433/4, 433/5, 433/6, 433/9, 3591/2, 433/3, 433/15, 433/12

Tarih: 13 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Adatepe Mahallesi

34, Başarı Caddesi, 47, 40

Yaylacık Mahallesi

Başarı, 44/1

Tarih: 13 Kasım 2025

Saat: 10.00 – 16.00

Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

BAYRAKLI

Çiçek Mahallesi

1638/1, 1637/2, 1638/2, İsmail Karaca, İsmail Karaca Sokak, Şehit Hakan Uysal Caddesi

Tarih: 13 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 15.00

Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

KARŞIYAKA

Aksoy Mahallesi

Fazıl Bey Caddesi, 1768, 1767, 1759, 1756, 1754, 1753, 1748/1, 1748, 1735, 1671

Tarih: 13 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 15.00

Çalışma: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

BORNOVA

Laka Mahallesi

Zambak Sokak, Gül Sokak

Tarih: 13 Kasım 2025

Saat: 10.00 – 16.00

