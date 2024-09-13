Üye Girişi
Haberler

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Buca, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Buca, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 13 Eylül günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 13 Eylül günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 13 Eylül günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Buca, Karşıyaka, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Karabağlar Karşıyaka Bayraklı Bornova İzmir Eylül Buca

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya savcılıkta verdiği cevap

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya cevabı

 Narin cinayetinde 9 kişiye tutuklama talebi! Baba serbest bırakıldı, anne ve ağabey...

Aralarında anne ve ağabey var

 Kolundaki ısırık izi merak konusu olmuştu! Narin'in ağabeyinden 'Nevzat Bahtiyar' iddiası

Narin'in ağabeyinden dikkat çeken 'Nevzat Bahtiyar' iddiası
Anne bir sır mı saklıyor? İfadesinde çarpıcı detaylar var

Anne'nin sakladığı sır ne? İfadesinde çarpıcı detaylar var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 13-14 Eylül İslahiye, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Seyhan, Ceyhan, Karaisalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Çankaya, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 13-14 Eylül Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüp elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? 13 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 13 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Narin'in abisi ne dedi? Enes Güran mahkemede neler dedi? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Fatih'te bina neden çöktü? SON DAKİKA! Bina nerede çöktü? Kasten öldürmeye iştirak suçu nedir, cezası kaç yıl?
title