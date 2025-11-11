İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Kesinti ID: 3528394

İlçe: Foça

Mahalleler: Atatürk (102. Sokak, 99, 94, 92, 96), Fevzipaşa (Mersanaki Caddesi, Değirmenlik Caddesi)

Tarih: 11 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 17.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3528396

İlçe: Foça

Mahalle: Atatürk (108, 106, 104, 102, 101, 812, 107, 813, Çam, Zeytin, Zakkum, Orkide Sokakları, Değirmenlik Caddesi, Akasya Caddesi, 99)

Tarih: 11 Kasım 2025

Saat: 10.00 – 16.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3529345

İlçe: Bergama

Mahalleler: Bozyerler (2776), Zeytindağ (Yuntdağ Yolu, Bozyerler Sokak)

Tarih: 11 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 12.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3529645

İlçe: Dikili

Mahalle: Salimbey (Emek Sitesi, 112. Sokak, 114. Sokak, Birlik Sitesi, Ekin Sitesi, Esnaflar Sitesi)

Tarih: 11 Kasım 2025

Saat: 13.00 – 16.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3529648

İlçe: Dikili

Mahalle: Gazipaşa (20, 39, 45, 49, 53, 55, 18. Sokaklar)

Tarih: 11 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 15.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3531057

İlçe: Bornova

Mahalle: Mevlana (1701/7, 1704/1, 1776/10, 1776/11, 1776/4, 1776/5, 1776/6, 1776/9, 1704, 1707/9, 1710/5, 1700. Sokaklar)

Tarih: 11 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 15.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3531061

İlçe: Bornova

Mahalle: Mevlana (1776/14, 1776/9, 1710/5, 1707/11. Sokaklar)

Tarih: 11 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 12.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3531644

İlçe: Buca

Mahalleler: Güven (390, 400, 398, 389, 395, 397/2, 397/1, 397. Sokaklar), Laleli (Onat Caddesi, Menderes Caddesi, 429, 427, 426, 404, 401, 399/1, 428, 399. Sokaklar)

Tarih: 11 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 12.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3531693

İlçe: Buca

Mahalleler: Yenigün (Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, 222/49, 222/33), Çamlıkule (222/59, 222/57, 222/53, 222/50, 222/46, 222/39, 222/38, 222/37, 222/36, 222/35, 222/30, 222/29, 222/28, 222/27, 222/26, 222/21, 222/20, 222/17, 222/16. Sokaklar)

Tarih: 11 Kasım 2025

Saat: 14.00 – 17.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3531696

İlçe: Buca

Mahalleler: Adatepe (20. Sokak), Buca Organize Sanayi Bölgesi

Tarih: 11 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 13.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3532280

İlçe: Konak

Mahalle: Mersinli (2838, 2822. Sokaklar)

Tarih: 11 Kasım 2025

Saat: 09.00 – 13.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3532282

İlçe: Konak

Mahalle: Mersinli (2837, 2822. Sokaklar)

Tarih: 11 Kasım 2025

Saat: 10.00 – 16.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3532292

İlçe: Konak

Mahalle: Akdeniz (Cumhuriyet Bulvarı, Atatürk Caddesi, Akdeniz Caddesi)

Tarih: 11 Kasım 2025

Saat: 14.00 – 18.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3532299

İlçe: Konak

Mahalle: Yeşiltepe (404/1, 404, 401. Sokaklar, Halil Rıfat Paşa Caddesi)

Tarih: 11 Kasım 2025

Saat: 10.00 – 16.00

Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları