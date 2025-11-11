İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 11 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 11 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 11 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Kesinti ID: 3528394
İlçe: Foça
Mahalleler: Atatürk (102. Sokak, 99, 94, 92, 96), Fevzipaşa (Mersanaki Caddesi, Değirmenlik Caddesi)
Tarih: 11 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 17.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3528396
İlçe: Foça
Mahalle: Atatürk (108, 106, 104, 102, 101, 812, 107, 813, Çam, Zeytin, Zakkum, Orkide Sokakları, Değirmenlik Caddesi, Akasya Caddesi, 99)
Tarih: 11 Kasım 2025
Saat: 10.00 – 16.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3529345
İlçe: Bergama
Mahalleler: Bozyerler (2776), Zeytindağ (Yuntdağ Yolu, Bozyerler Sokak)
Tarih: 11 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 12.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3529645
İlçe: Dikili
Mahalle: Salimbey (Emek Sitesi, 112. Sokak, 114. Sokak, Birlik Sitesi, Ekin Sitesi, Esnaflar Sitesi)
Tarih: 11 Kasım 2025
Saat: 13.00 – 16.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3529648
İlçe: Dikili
Mahalle: Gazipaşa (20, 39, 45, 49, 53, 55, 18. Sokaklar)
Tarih: 11 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 15.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3531057
İlçe: Bornova
Mahalle: Mevlana (1701/7, 1704/1, 1776/10, 1776/11, 1776/4, 1776/5, 1776/6, 1776/9, 1704, 1707/9, 1710/5, 1700. Sokaklar)
Tarih: 11 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 15.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3531061
İlçe: Bornova
Mahalle: Mevlana (1776/14, 1776/9, 1710/5, 1707/11. Sokaklar)
Tarih: 11 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 12.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3531644
İlçe: Buca
Mahalleler: Güven (390, 400, 398, 389, 395, 397/2, 397/1, 397. Sokaklar), Laleli (Onat Caddesi, Menderes Caddesi, 429, 427, 426, 404, 401, 399/1, 428, 399. Sokaklar)
Tarih: 11 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 12.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3531693
İlçe: Buca
Mahalleler: Yenigün (Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, 222/49, 222/33), Çamlıkule (222/59, 222/57, 222/53, 222/50, 222/46, 222/39, 222/38, 222/37, 222/36, 222/35, 222/30, 222/29, 222/28, 222/27, 222/26, 222/21, 222/20, 222/17, 222/16. Sokaklar)
Tarih: 11 Kasım 2025
Saat: 14.00 – 17.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3531696
İlçe: Buca
Mahalleler: Adatepe (20. Sokak), Buca Organize Sanayi Bölgesi
Tarih: 11 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 13.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3532280
İlçe: Konak
Mahalle: Mersinli (2838, 2822. Sokaklar)
Tarih: 11 Kasım 2025
Saat: 09.00 – 13.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3532282
İlçe: Konak
Mahalle: Mersinli (2837, 2822. Sokaklar)
Tarih: 11 Kasım 2025
Saat: 10.00 – 16.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3532292
İlçe: Konak
Mahalle: Akdeniz (Cumhuriyet Bulvarı, Atatürk Caddesi, Akdeniz Caddesi)
Tarih: 11 Kasım 2025
Saat: 14.00 – 18.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3532299
İlçe: Konak
Mahalle: Yeşiltepe (404/1, 404, 401. Sokaklar, Halil Rıfat Paşa Caddesi)
Tarih: 11 Kasım 2025
Saat: 10.00 – 16.00
Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları